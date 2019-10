Sanierung des Stadtparkteiches in Eilenburg frühestens 2021

Eilenburg

Einerseits steht der Stadtpark als solcher unter Denkmalschutz. Dies müsse man zunächst berücksichtigen, anderseits gebe es für die angedachte Sanierung, sprich eine Entschlammung, etliche Unwegbarkeiten. Hier müsse man genau ausloten, wie die Sanierung technisch am besten sei. Ein Problem sei beispielsweise die Verbindung zum Mühlgraben. Des Weiteren müsse man über eine künftige Abdichtung oder gar die Speisung aus Grundwasser nachdenken. „Auch der Teich im Tierpark hängt an dem System“, gibt Leihe zu bedenken. „Wir sind gerade dabei, Vorschläge und Lösungen zu finden, wie wir das Projekt angehen“, so Leihe.

Technische Umsetzung unklar

Ebenso sei noch unklar, wie man die Sanierung technisch umsetze. Hierbei gestalte sich vor allem die Zufahrt als schwierig. Denn für die Entschlammung müsste schwere Technik in den Stadtpark. Und letztlich geht es freilich auch ums Geld. Die Stadtverwaltung hatte sich bereits schlau gemacht, ob ein mögliches Förderprogramm in Frage kommt. Doch dies sei derzeit nicht der Fall.

Stadtverwaltung bittet um Geduld

„Wir wissen, dass den Eilenburgern der Stadtparkteich wichtig ist und wollen den auch wieder in einen ordentlichen Zustand versetzen. Das steht auch in den Programmen der Parteien und Wählervereinigungen drin“, so Leihe, bittet aber um Geduld, dass dieses Vorhaben nicht von heute auf morgen umsetzbar ist. „Das kann man nicht mit der Sanierung eines Dorfteiches vergleichen“, so der Stadtsprecher.

Sanierung scheiterte schonmal

Der seit vielen Jahren schlechte Zustand des Teiches ist einerseits auf die ständigen Einträge, vor allem Blätter, zurückzuführen, andererseits handelt es sich um ein sehr flaches, fast stehendes Gewässer. Zu DDR-Zeiten erfolgte der Ablauf noch über die öffentliche Kanalisation. Das ist heute undenkbar. Das Gewässer war zuletzt Mitte der 1970er-Jahre entschlammt worden. Erneute Anläufe scheiterten 1994 und 2008 am fehlenden Geld.

Von Nico Fliegner