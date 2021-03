100 000 Frühblüher verwandeln Schkeuditzer Gärtnerei in ein Farbenmeer

Schkeuditz

Derzeit sprießen überall die Frühblüher. Und auch die Gärtnerei Knauf in Schkeuditz hat die Gewächshäuser voll. Primeln, Stiefmütterchen, Ranunkel und Hornveilchen zieren die endlosen Gänge. Bis zu 100 000 Pflanzen müssen bearbeitet, umgetopft und verschnitten werden, bevor sie in die Großmärkte in Sachsen, Sachsen-Anhalt und Brandenburg kommen, erklärt Gärtnerei-Inhaber Thomas Knauf.

Aussaat bei Gemüsepflanzen

Und nicht nur das: Gemüsepflanzen wie Paprika, Tomaten und Salat müssen ausgesät werden, um pünktlich zur Saison in den Töpfen verkauft werden zu können. Auch andere Gartenpflanzen werden bereits gesät. „Ich wünsche mir, dass die Blumenläden bald wieder öffnen können“, sagt er. Durch die geschlossenen Geschäfte könne er derzeit viele Frühblüher nicht ausliefern. Die Gärtnerinnen Lisa Nagel und Steffi Langner kümmern sich um die Pflanzen. „Und wer möchte, kann nach vorheriger Bestellung Pflanzen bei uns abholen“, meint Knauf.

Von Linda Polenz