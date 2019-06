Schkeuditz

Freitag geht es los – in Schkeuditz wird drei Tage lang Stadtfest gefeiert. Eines der Highlights ist der Festumzug, der am Sonnabend um 14 Uhr erstmals seit drei Jahren wieder stattfindet. Die 1000-Teilnehmer-Marke wurde bereits vor einer Woche geknackt.

Der Festumzug läuft sogar an sich selbst vorbei

Ob der Festumzug bei so vielen Teilnehmern überhaupt laufen könne, wurde der Schkeuditzer Pressesprecher und Stadtfest-Beauftragte Helge Fischer scherzhaft gefragt. „Ja. Diesmal läuft der Zug ja auch an sich selbst vorbei, damit sich alle mal sehen können“, sagte er. Eine neue Variante, die sich die Teilnehmer gewünscht hatten. Ebenfalls neu ist der Termin – er hat sich von Freitagnachmittag auf Sonntagnachmittag verschoben. „Die Teilnahme wurde am Freitag immer weniger“, so Fischer. Deshalb sei der Festumzug auch ausgesetzt worden. Unter dem Motto „ Schkeuditz macht mobil“ wurde er nun wieder ins Leben gerufen.

Hans-Jürgen Beyer kommt auf den Markt

Neben dem Festumzug gibt es allerlei Spiel und Spaß für Groß und Klein. Auf dem Rathaushof können Kinder am Sonnabend ihrer kreativen Ader freien Lauf lassen. Bereits am Freitag um 16 Uhr tritt Schlagerstar Hans-Jürgen Beyer auf dem Markt auf. Auf dem Parkplatz Rathaushof präsentieren die Stadtwerke Schkeuditz am Sonnabend einen Ninja-Action-Parcours.

Der Schkeuditzer OBM ist ein Fan lauter Musik

Offiziell eröffnet wird das Stadtfest am Freitag um 14 Uhr durch Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) mit einem Fassbieranstich auf dem Markt. Sein absolutes Highlight ist der Festumzug, verriet Bergner. „Aber eigentlich ist das ganze Stadtfest ein Highlight“, ergänzte er lachend. Er persönlich freue sich auch auf Factory Undercover am Sonnabend um 15 Uhr auf dem Rathaushof. „Ich bin ein Fan lauter Musik“, sagte er. „Da ist das genau das Richtige.“ Allerdings habe das Stadtfest auch für alle andere Musikgeschmäcker einiges auf Lager.

Das komplette Programm und Hinweise zur Anreise gibt es auf www.schkeuditz.de. Dort ist auch die Aufstellung des Festumzuges zu sehen.

Von Linda Polenz