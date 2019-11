30 Prozent Wahlbeteiligung für Schkeuditzer Kinder- und Jugendrat

Schkeuditz

Der Schkeuditzer Kinder- und Jugendrat (Kijura) ist gewählt. In der ersten Novemberwoche waren etwa 1000 Kinder und Jugendliche der Großen Kreisstadt aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Zuvor hatten sich 21 Jungen und Mädchen bereit erklärt, zur Wahl anzutreten.

Die Kinder und Jugendlichen im Alter von zehn bis 20 Jahren hätten zum Teil „pfiffige Wahlkämpfe“ gemacht, meinte der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Ich bin sehr dankbar, dass sie sich bereit erklärt haben, für das Jugendparlament zu kandidieren.“ Von den 21 Kandidaten haben es letztlich 15 in den Kijura geschafft, davon drei Grundschüler der Klasse 4, ein Oberschüler, neun Gymnasiasten und zwei Auszubildende. Fünf Gymnasiasten und ein Oberschüler haben es nicht geschafft, können aber bei Nichtannahme der Wahl eines anderen Kandidaten nachrücken. Wer gewählt ist und wer nicht, werde den Kindern und Jugendlichen am Montag in einer Veranstaltung der Stadtverwaltung mitgeteilt, so Bergner.

Konstruktive Begleitung durch den Jugendklub

„Ich bin positiv überrascht, was die Wahlbeteiligung angeht“, sagt der Oberbürgermeister. Etwa 30 Prozent der Wahlberechtigten ab Klasse 4 bis zur Vollendung des 21. Lebensjahres haben tatsächlich ihre Stimme in den Schulen oder im Jugendklub abgegeben. „Im Vergleich mit anderen Kommunen ist das ein toller Wert“, so Bergner. Einen Grund dafür sehe er in der konstruktiven Begleitung des Prozesses durch den Jugendklub. „Die hohe Wahlbeteiligung stärkt natürlich auch die Akzeptanz des neuen Jugendparlamentes.“ Zum Vergleich: In Leipzig wurde im Frühjahr das Jugendparlament gewählt – die Wahlbeteiligung lag bei knapp acht Prozent.

OBM: Beteiligung junger Leute muss erst gelernt werden

Nun werde der Prozess weiter von der Stadtverwaltung – und im besten Fall auch von den Schulen – begleitet. Bei den Sitzungen des Kijura sollen künftig Mitarbeiter des Rathauses dabei sein. „Ich würde mich auch freuen, wenn der ein oder andere Stadtrat die Jugendlichen unterstützt“, meint Bergner. Schließlich müsse der Prozess der kommunalen Beteiligung auch von den jungen Leuten erst gelernt werden. „Das ist politische Bildung auf kommunaler Ebene.“ Und bei der brauchen die Jugendlichen Unterstützung. „Ich bin aber felsenfest davon überzeugt, dass die Kijura-Mitglieder unter Beweis stellen, dass es richtig ist, ein solches Jugendparlament einzurichten“, sagt der Oberbürgermeister. „Und damit vielleicht auch den ein oder anderen Kritiker umstimmen.“

Die gab es vor allem in den Reihen der Stadträte. Bei der ersten Vorlage der Kijura-Satzung gab es so erheblichen Gegenwind, dass die Verwaltung den Antrag zurückgezogen hat.

Von Linda Polenz