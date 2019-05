Schkeuditz

Das Gebiet an der Modelwitzer Straße in Schkeuditz erwacht aus dem Dornröschenschlaf: Der Projektentwickler Bonava baut auf dem Areal zunächst 33 Reihenhäuser. Eine Erweiterung ist bereits in Planung.

Genau 20 Jahre Stillstand haben nun ein Ende. Jetzt wurde der Grundstein für ein neues Wohnquartier in Schkeuditz gelegt. Auf dem früheren Gelände der Demos AG soll vor allem Raum für Familien geschaffen werden. Zum Beispiel für das Ehepaar Steffen und Anna Bödemann, das im September sein erstes Kind erwartet. „Der Standort ist ideal. Einkaufsmöglichkeiten, öffentlicher Nahverkehr und die Nähe zu Leipzig waren für uns Gründe, genau hier ein Haus zu kaufen“, berichteten die beiden bei der kleinen Zeremonie am Dienstag. Nun hoffen sie auf einen Kita-Platz. „Das Haus ist eine Investition in unsere Zukunft“, sagte der 42-jährige Steffen Bödemann. Gemeinsam mit seiner Frau, die aus Spanien stammt, und dem Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) versenkte er die Grundsteinhülse. Deren Inhalt: die LVZ vom Tage, das aktuelle Amtsblatt und ein Foto der Bödemanns.

Erster Einzug für Anfang 2020 geplant

„Wir beginnen jetzt mit den Rohbauarbeiten der ersten Reihenhäuser und wollen dann auch schnellstmöglich den Gehweg vollenden. Dann dauert es gar nicht mehr lange, bis die Häuser in die Höhe wachsen und das Familienquartier Gestalt annimmt“, skizzierte Projektleiterin Franziska Hantschke den Zeitplan. „Anfang 2020 können dann voraussichtlich die ersten Familien ‚An der Sandgrube‘ einziehen.“ Jedes der Eigenheime bietet etwa 130 Quadratmeter Wohn-/Nutzfläche und bis zu fünf Zimmer. Die Grundstücke samt Garten umfassen bis zu 351 Quadratmeter. Zu jedem Haus gehört ein Pkw-Stellplatz. Auch Ladesäulen für Elektrofahrzeuge sollen im Quartier entstehen. Die Wärmeversorgung erfolgt über ein ebenfalls geplantes, energieeffizientes Blockheizkraftwerk. „Häufig liegen vergleichbare Eigenheime in Leipzig außerhalb des Budgets, deshalb schauen viele Interessenten auch gezielt im Umland nach einem Haus mit Garten“, konstatierte Franziska Hantschke. „Die Lage ist für Familien ideal, die eine Bleibe im Grünen suchen.“

OBM Bergner lobt Baufortschritt

Das vier Hektar große Grundstück an der Modelwitzer Straße lag trotz fertiger Bebauungspläne jahrzehntelang brach. 2017 erwarb das deutsch-schwedische Unternehmen Bonava das Areal von der Demos AG. Wie viele Häuser es genau werden, steht noch nicht fest. Nach Fertigstellung der ersten 33 Häuser im nächsten Jahr sind weitere Bauabschnitte geplant. „Wir sind zufrieden mit dem Baufortschritt“, sagte Oberbürgermeister Bergner. „Und wir freuen uns sehr auf die neuen oder alten Schkeuditzer, die hier künftig wohnen werden.“

Von Linda Polenz