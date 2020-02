Leipzig/Schkeuditz

Bei einem Verkehrsunfall auf der Autobahn 9 bei Schkeuditz ist am Donnerstagabend ein 59-Jähriger schwer verletzt worden. Nach Reporterangaben ereignete sich der Unfall gegen 19.30 Uhr zwischen den Abfahrten Großkugel-Schkeuditz und Schkeuditzer Kreuz. Dabei stieß ein PKW aus bislang ungeklärter Ursache auf einen Sattelzug auf.

In der Folge überschlug sich der Wagen des 59-Jährigen. Ein Rad riss ab. Auf dem Dach kam das Fahrzeug schließlich zum Liegen. Der Fahrer wurde schwer verletzt. Im Zuge der Unfallaufnahme ist die A9 in Richtung Berlin bis in die späten Abendstunden gesperrt.

M.S./joka