Schkeuditz

Ein Mann ist am Donnerstag bei einem Unfall auf der A14 am Schkeuditzer Kreuz tödlich verunglückt. Auf Anfrage von LVZ.de bestätigte die Polizei, dass gegen 17.30 Uhr ein entsprechender Notruf einging.

Nach ersten Informationen vor Ort war der Transporterfahrer in Richtung Dresden unterwegs und fuhr aus bisher unbekannten Gründen auf einen Lastwagen auf. Der Mann wurde in seinem Fahrzeug eingeklemmt und erlag noch am Unfallort seinen Verletzungen. Ob es noch weitere Verletzten gab, ist bisher unklar. Die Autobahn in Richtung Dresden ist aktuell komplett gesperrt.

Von tsa