Ärger um Flughafen-Ausbau: Bürger fordern Messungen zur Luftqualität

Der geplante Ausbau des Flughafens Leipzig-Halle schlägt weiter hohe Wellen in Leipzig und Schkeuditz. In der Schkeuditzer Stadtratssitzung am Donnerstagabend waren die Vorfelderweiterung und die Veranstaltung vom Mittwoch ebenfalls Thema. Auch die Auswirkungen auf die Umwelt wurden thematisiert.

Bürger konnten am Mittwochabend bei einer Informationsveranstaltung ihre Fragen auch an DHL-Chef Markus Otto (rechts) stellen. Kritik gab und gibt es am Format der Veranstaltung – nun auch aus dem Schkeuditzer Stadtrat. Quelle: Michael Strohmeyer

Stadträte verärgert über Veranstaltungsformat

„Das Format kam bei der Hälfte der Besucher nicht gut an“, erklärte Stadträtin Evelyn Hütel ( Bündnis 90/Die Grünen). „Sie sind gegangen.“ Auch sie hätte gern die Fragen der Bürger und die dazugehörigen Antworten gehört, das sei bei dem Format allerdings nicht möglich gewesen. Wie berichtet, hatte der Flughafen am Mittwochabend zu einer Informationsveranstaltung ins Globana-Hotel geladen. Nach kurzen Statements von Götz Ahmelmann, Geschäftsführer des Flughafens, und Markus Otto, Geschäftsführer von DHL, wurde ein Image-Film gezeigt, danach hatten die Besucher die Möglichkeit, an einzelnen Stationen ihre Fragen an die Experten loszuwerden. Zum Ärger der Gäste, die reihenweise die Veranstaltung verließen. „Wir haben etwas anderes erwartet“, sagte bereits am Mittwoch Stadträtin Monja Schwab ( SPD). „Ich habe gedacht, die Fragen werden für alle gestellt.“

Stadt unterstützt Wunsch nach Info in den Ortsteilen

Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) machte im Stadtrat deutlich, dass er bereits in Gesprächen mit den beiden Geschäftsführern Ahmelmann und Otto sei, um diese in eine nicht-öffentliche Stadtratssitzung einzuladen. „Zudem ist es der Wunsch der Ortsvorsteher aus Radefeld und Glesien, dass dort jeweils nochmal Informationsveranstaltungen für die Bürger stattfinden“, sagte er. „Diesen Wunsch unterstützt die Stadtverwaltung vehement.“ Wann und ob diese Veranstaltungen stattfinden, sei allerdings noch nicht klar.

Grünkohl für die Messung der Luftqualität

In der Bürgerfragestunde des Stadtrates kam mit Blick auf den geplanten Ausbau indes auch ein weiteres Thema zur Sprache. „Als sich DHL angesiedelt hat, wurden Messungen zur Luftqualität gemacht“, sagte ein Einwohner. „Das ist aber schon ein bisschen her. Ist so etwas in nächster Zeit mal wieder geplant?“ Vor mehr als zehn Jahren, von Oktober bis Dezember 2008, wurde Grünkohl an verschiedenen Standorten in Schkeuditz angebaut. „Grünkohlpflanzen eignen sich als sogenannte Zeigerpflanzen im besonderen Maße zur Ermittlung etwaiger Luftschadstoffbelastungen“, heißt es dazu auf der Webseite des Flughafens. Und weiter: „Zur Ermittlung der Luftqualität wurden die Grünkohlpflanzen in Gefäßen mit einer eigenen Wasserversorgung freistehend über dem Boden ausgebracht. Damit konnte sichergestellt werden, dass der analysierte Schadstoffgehalt ausschließlich auf die mögliche Schadstoffbelastung der Luft zurückzuführen ist.“ Heraus kam: nichts. Nach Aussagen des Flughafens gibt es keinen „maßgeblichen Einfluss des Flughafenbetriebs auf die Schadstoffanreicherung der Bioindikatorpflanzen“. Die Problematik sei auch Thema der Fluglärmkommission gewesen, er werde die Frage nach neuen Messungen genau dahin mitnehmen, versprach der Oberbürgermeister.

Bürgerinitiative mit heftiger Kritik

Mittels Pressemitteilung übt auch die Bürgerinitiative „Gegen die neue Flugroute“ heftige Kritik an der Flughafen-Veranstaltung. „Dezentrale Problemdarstellung, abspalten war angesagt, verbunden mit Getränken und Häppchen“, schimpft Pressesprecher Matthias Zimmermann. „Eine äußerst beliebte Methode der Deeskalation. Der Flughafen hatte aus anderen Veranstaltungen gelernt. Keine öffentlichen Aussagen bieten keine möglichen späteren Angriffsflächen.“ Für Donnerstag und Freitag sind noch Veranstaltungen in Ermlitz und Lützschena-Stahmeln geplant.

