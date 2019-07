Schkeuditz

Ärger um die neuen Wartehäuschen an den Bushaltestellen in Schkeuditz: Wie Stadtrat Rainer Haase in der jüngsten Sitzung des Rates anmerkte, seien einige Bewohner in Wehlitz in unmittelbarer Nachbarschaft nicht so begeistert von den neuen Unterständen für die Busfahrgäste.

„Häuschen einfach vors Fenster gesetzt“

„Denen wurde das Häuschen einfach vors Fenster gesetzt“, schimpft der FDP-Stadtrat. „Es ist mit den Leuten nicht darüber geredet worden.“ Zudem seien die Wände des Häuschens, anders als die Aussage der Stadt, aus Lochblech und nicht aus Glas. „So kann man doch mit den Leuten nicht umgehen“, meint Haase.

Bergner räumt Kommunikationsfehler ein

Bürgermeister Rayk Bergner ( CDU) räumt Fehler in der Kommunikation ein. „Wir hätten mit den Anwohnern reden müssen, das ist richtig“, sagt er. „Die Information der Anrainer ist tatsächlich schief gelaufen.“ Grundsätzlich seien die Bushaltestellenhäuschen allerdings genehmigungsfrei. „Wir müssen hier eindeutig Gemeinwohl gegen das Individualwohl abwägen“, so Bergner. Nach seinem Kenntnisstand seien die Unterstände allerdings tatsächlich aus Glas. „Das werden wir nochmal prüfen.“ In diesem Bereich habe es aber keine andere Möglichkeit gegeben, das Wartehäuschen aufzustellen. „Das war der einzige Platz. Die einzige Alternative wäre gewesen, keinen Unterstand hinzusetzen.“

Wie berichtet werden derzeit an zwei Haltestellen im Stadtgebiet Wartehäuschen aufgebaut. Zudem werden die Haltestellen barrierefrei gestaltet – was eine Voraussetzung für die Förderung der Wartehäuschen ist. An den Hauptstrecken bekommt die Stadt die Unterstände zu 100 Prozent gefördert. An allen anderen zu 90 Prozent. Im kommenden Jahr sollen weitere Standorte folgen.

Von Linda Polenz