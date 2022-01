Schkeuditz

Kirchensanierungen sind für sich schon spannend. In Schkeuditz müsse nach dem Start der Innensanierung der Albanuskirche nun allerdings die Baugeschichte des Gotteshauses neu geschrieben werden, wie Pfarrer Axel Meißner meint. Bei den Arbeiten seien „erstaunliche Dinge“ zu Tage gekommen.

Ältere Kirchenteile entdeckt

Was genau, das dokumentiert gerade eine Kunsthistorikern. „Bisher sind die Fachleute alle weitgehend einig gewesen, dass die Kirche 1517 aus einem Guss gebaut wurde“, so Meißner. Eigentlich unüblich, denn normalerweise bezog man zu dieser Zeit alte Teile mit in den Neubau ein. „Und so ist es scheinbar auch in Schkeuditz passiert“, sagt der Pfarrer. „Damit ist die bisherige Theorie wohl nicht mehr zu halten.“

Farbe sorgt für Feuchtigkeitsschäden

In Sachen Sanierung sei der Außenbereich nun abgeschlossen, so Meißner. „Der Turm ist fertig“, sagt er. „Und das Kirchenschiff war außen ja nicht dran.“ Deshalb konzentrieren sich die Arbeiten nun auf den Innenbereich. „Die Fußböden sind raus und werden komplett neu aufgelegt“, erklärt der Pfarrer. Zudem sei der alte Putz weg und ein so genannter Opferputz aufgetragen worden. „Wichtig ist, dass die Farbe von den Wänden kommt“, so Meißner. „Die hätte eigentlich niemals draufkommen dürfen.“ Da es sich bei dem Präparat um Dispersionsfarbe handelt, sei sie maßgeblich für die Feuchtigkeitsschäden verantwortlich.

Zweiter Bauabschnitt läuft gerade

Mit dem Aufbringen des neuen Putzes sei dann der zweite Bauabschnitt beendet, so der Pfarrer. „Das, was jetzt gemacht wird, übersteht die nächsten Generationen“, so seine Einschätzung. „Aber wirklich fertig ist man ja bei einer Kirche nie.“ Er mache den Vorgängern zu DDR-Zeiten keine Vorwürfe. „Es wurde gemacht, was ging“, meint er. „Die Möglichkeiten sind heute einfach ganz andere.“

Pfarrer: „Schkeuditzer sind Spendenweltmeister“

Im Gottesdienst am Sonntag hat Meißner Bezug auf die Sanierungsarbeiten genommen. „Ich bin ein Glückspilz, weil ich das alles miterleben und mit begleiten darf“, sagt er. Allerdings sei er auch ein Pechvogel, weil er nun – auf Grund der historischen Entdeckungen im Innenbereich – noch mehr Spendengelder sammeln müsse. „Aber die Schkeuditzer sind Spendenweltmeister“, sagt Meißner. „Ohne die großartige Hilfe wären wir nicht so weit, wie wir jetzt schon sind.“

Gesamtkosten von 1,2 Millionen Euro

Wie berichtet, werden insgesamt 1,2 Millionen Euro für die Sanierung benötigt. Ursprünglich sollte die Sanierung der Fußböden bereits vor einem Jahr starten. Das Geld für die Sanierung des Kirchturms wurde von Landkreis, Landeskirche, Kirchenkreis und Kirchengemeinde zur Verfügung gestellt. Auch die Restaurierung der Böden wird anteilig bezuschusst, allerdings muss die Gemeinde zudem Eigenmittel zur Verfügung stellen.

Diskussion um Zuschuss im Stadtrat

Erst im Sommer hatte es eine heftige Diskussion im Stadtrat gegeben – die Stadtverwaltung wollte der Kirche einen Zuschuss von 40 000 Euro überweisen. Am Ende stimmten die Stadträte mehrheitlich zu. „Wir sind dankbar für jeden, der uns bei der Sanierung hilft“, sagt Meißner. Die Albanuskirche sei stadtbildprägend und aus Schkeuditz nicht wegzudenken. „Wir brauchen weitere Gelder, um die Sanierung fertigstellen zu können.“

Von Linda Polenz