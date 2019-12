Leipzig

Die am Sonntag westlich von Leipzig gefundene Fliegerbombe soll gesprengt werden. Dafür müsse der Sperrkreis auf 1,5 Kilometer erweitert werden, sagte ein Sprecher der Stadt Schkeuditz am Montag. Die Evakuierung der angrenzenden Häuser laufe auf Hochtouren. Demnach stehen Busse bereit, um Bewohner in Notunterkünfte zu bringen. Zunächst waren etwa 650 Menschen betroffen. Wie viele Personen durch die Erweiterung des Sperrkreises nun zusätzlich ihre Wohnungen verlassen müssen, war zunächst unklar.

Kinder fahren nach Schkeuditz

Kinder aus der Paul-Wäge-Grundschule und der Kita „Sonnenkäfer“ werden mit Bussen in die Dreifelder-Sporthalle nach Schkeuditz gefahren. Unterricht und Betreuung waren am Morgen zunächst noch planmäßig angelaufen.

Sprengung am Montag

Die Bombe solle den Angaben zufolge am Montag kontrolliert gesprengt werden - wann genau, war noch nicht abzusehen.Am Sonntag hatten Hobbysucher den 250 Kilogramm schweren Blindgänger mit einem Metalldetektor aufgespürt. Der Fundort liegt auf einem Feld in der Nähe des Schkeuditzer Ortsteils Dölzig bei Leipzig. Durch die geplante Sperrung ist auch der Verkehr eingeschränkt. Teile der Bundesstraßen 181 und 186 sind gesperrt.

Notunterkunft in Diskothek

Eine Notunterkunft wird auch in der Diskothek Sax im Dölziger Gewerbegebiet eingerichtet. Die Stadt Schkeuditz hat ein Bürgertelefon eingerichtet unter der Nummer: 034204/88123.

Bereits in der vergangenen Woche hatte ein Bombenfund in Leipzig für einen Ausnahmezustand gesorgt. Im Stadtteil Eutritzsch mussten bis zu 9000 Menschen ihre Wohnungen und Häuser verlassen.

Von mro