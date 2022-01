Anbau der Lessing-Oberschule in Schkeuditz wächst bald in die Höhe

Schkeuditz

An der Lessing-Oberschule in Schkeuditz wird kräftig gewerkelt. Bereits seit einiger Zeit laufen die Vorbereitungen für den geplanten Anbau. Derzeit werden die Trink- und Abwasserleitungen verlegt, heißt es aus der Stadtverwaltung. Danach, noch in diesem Quartal, soll der Anbau in die Höhe wachsen.

Jährlich ein Raum mehr benötigt

Wie berichtet, wird der Anbau an die Oberschule benötigt, weil die zu erwartenden Schülerzahlen in den nächsten Jahren die Kapazitäten übertreffen. Seit diesem Schuljahr wird nach Prognosen der Stadtverwaltung jährlich ein Raum mehr benötigt. „Wir gehen künftig von einer durchgehenden Vierzügigkeit der Lessing-Oberschule aus“, erklärt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU).

60 Prozent Förderung durch Freistaat

Die Maßnahme kostet insgesamt 3,6 Millionen Euro. Etwa 60 Prozent davon, also 2,15 Millionen Euro, werden vom Freistaat Sachsen gefördert. Aus diesen Mitteln entstehen insgesamt sechs Klassenräume und eine Mensa. „Die neue Mensa ist nötig, weil die bestehende den dann zu erwartenden Schülerzahlen nicht gewachsen ist“, so Bergner.

Aufzug für Barrierefreiheit

Bereits im vergangenen Jahr wurde an die Lessing-Oberschule ein Aufzug gebaut, um auch den Herausforderungen der Barrierefreiheit gewachsen zu sein. Das Schaffen ausreichender Kapazitäten für die Schülerinnen und Schüler ist Aufgabe des Schulträgers, in diesem Fall also der Stadt Schkeuditz.

Grundschule braucht auch Anbau

Auch die Leibniz-Grundschule benötigt dringend einen Anbau. Entsprechende Grundstücke wurden bereits vor Jahren gesichert, Fördermittel sind beantragt. Nach Prognosen der Stadt besteht akuter Bedarf in drei Jahren. Dann seien die Zahlen so hoch, dass es in der Schule eng werde, heißt es. Allerdings: So ein Anbau dauere eben auch seine Zeit.

Von Linda Polenz