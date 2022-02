Heimat-Flughafen in der Ukraine - Oft Gast in Leipzig: Einzige Riesen-Antonov möglicherweise in Kiew zerstört

Das größte Flugzeug der Welt, die Riesen-Antonov AN225, könnte bei Kampfhandlungen am Kiewer Flughafen Hostomel zerstört worden sein. Entsprechende, bisher unbestätigte, Meldungen kursieren im Internet.