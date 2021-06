Landkreis

Mit der schrittweisen Aufhebung der Corona-Beschränkungen steigt auch die Reiselust wieder. Allerdings könnte so manche Urlaubsplanung jetzt einen herben Dämpfer erhalten. Wer abgelaufene Personaldokumente besitzt und deshalb kurzfristig neue braucht, hat nicht nur in Markkleeberg schlechte Karten.

Grund für den Antragsstau sei das Zusammentreffen zweier ungewöhnlicher Faktoren, hat Oberbürgermeister Karsten Schütze (SPD) ausgemacht. Weil die Rathäuser lange Zeit für Besucherverkehr geschlossen waren, hätten viele Antragsteller bis zu den Lockerungen gewartet. „Das sorgt jetzt für einen regelrechten Ansturm auf unser Einwohnermeldeamt“, erklärt Schütze die eine Hälfte des Problems. Teil zwei habe seinen Ursprung im Datum der Wiedervereinigung. In der Regel gilt der Ausweis zehn Jahre, sodass seither mit Beginn eines jeden neuen Jahrzehnts eine regelrechte Antragsflut zu konstatieren sei. Die aktuelle Situation setze nicht nur die Einwohnermeldeämter unter Druck, sagt Schütze, sondern auch die Bundesdruckerei. Zur aktuellen Wartezeit von vier Wochen für die Antragsbearbeitung im Einwohnermeldeamt kämen noch einmal bis zu sechs Wochen für die Herstellung des Ausweises hinzu, informierte der OBM zuletzt im Stadtrat.

Bundesdruckerei registriert nur leichten Anstieg

Ganz so dramatisch will man das im Bundesinnenministerium (BMI), dem die Bundesdruckerei untersteht, allerdings nicht sehen. Aktuell betrage die durchschnittliche reine Produktionszeit für Personalausweise 4,7 und für Reisepässe 10,2 Werktage, teilt BMI-Sprecher Markus Lammert auf LVZ-Anfrage mit und bestätigt damit nur einen leichten Anstieg gegenüber dem Vorjahr. Allerdings bezieht sich Lammert auf die vorliegenden Zahlen zwischen März und Mai, als die Rathäuser noch geschlossen und Reiseregelungen nicht absehbar waren. Er räumt ein, dass die Produktionsmenge von Reisepässen insbesondere seit Jahresbeginn 2021 unterdurchschnittlich gewesen sei.

Alles, was Ihren Heimatort bewegt – per Mail Newsletter abonnieren und wissen, was in Ihrem Ort gerade wichtig ist: den Jeden Tag gegen 17 Uhr die Top-Meldungen und Neuigkeiten direkt in Ihr E-Mail-Postfach. Abonnieren Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Das gibt Befürchtungen Nahrung, wonach die im ersten Halbjahr angestaute Bugwelle nun über die Einwohnermeldeämter hereinbricht. Im Zusammenhang mit einer durch die Wiedervereinigung bedingten periodischen Antragswelle teilt der BMI-Sprecher allerdings mit, dass „erhebliche Schwankungen der Antragszahlen nach Bewertung des BMI nur in wenigen, lokal begrenzten Bereichen auftreten und in diesem Jahr von pandemiebedingten Effekten überlagert werden“.

Markranstädt befürchtet Lücken im Wählerverzeichnis

Ein Blick in das Leipziger Umland bestätigt diese lokalen Schwankungen. Während die Meldeämter in Taucha und Großpösna weder bei Bearbeitungsdauer noch Terminvergabe Probleme sehen, ist man im Markranstädter Rathaus auch aus einem anderen Grund alarmiert. „Wegen der Pandemiesituation ist es zu erheblichen Verzögerungen bei An- und Ummeldungen von Bürgern gekommen. Das müssen wir zügig aufholen“, teilt Bürgermeisterin Nadine Stitterich (parteilos) mit. Sie mahnt: „Mit Blick auf die anstehende Bundestagswahl ist die Aktualität des Melderegisters für die Erstellung des Wählerverzeichnisses von besonderer Bedeutung. Hier müssen die Adressdaten aktuell hinterlegt sein.“ Deshalb bitte sie alle neu zu- oder innerhalb Markranstädts umgezogenen Einwohner, sich bis zum 31. Juli umzumelden. „Wer bereits einen Termin vereinbart hat, wird vorrangig bedient“, so Stitterich.

Ortsfremde wenden sich an Schkeuditz

Ganz ohne Sorge ist man auch im Schkeuditzer Rathaus nicht, obwohl auch dort, wie in Taucha und Großpösna, alles im grünen Bereich sei. Bei rund 1400 Personalausweisen laufe in diesem Jahr die Gültigkeitsdauer ab, weiß Sprecher Helge Fischer. Knapp die Hälfte davon sei bereits umgetauscht. Allerdings habe Schkeuditz mit einem anderen Phänomen zu kämpfen. Wenn sie am Flughafen feststellen, dass ihre Personaldokumente abgelaufen sind, wenden sich auch Ortsfremde an das Schkeuditzer Einwohnermeldeamt. „Wenn es möglich ist, versuchen wir zu helfen, da sind wir flexibel. Man kann ja auch vorläufig gültige Dokumente ausstellen“, gibt Fischer den Säumigen etwas Hoffnung auf einen entspannten Urlaub.

Von Rainer Küster