Schkeuditz

Sie bleibt Dauer-Thema in Schkeuditz und darüber hinaus: die Baustelle in der Mühlstraße. Seit Mai ist die B186 in diesem Bereich voll gesperrt. Eigentlich sollen am 20. Dezember die Arbeiten beendet sein – auf Nachfrage der LVZ räumt das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) allerdings ein, dass es B...