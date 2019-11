Baum schmücken – und 200 Euro gewinnen

Weihnachtskugel oder anderen Baumschmuck basteln – und mit Glück 200 Euro gewinnen. Der Weihnachtsbaum vor der Helios-Klinik in Schkeuditz sucht ab sofort Vereine und Firmen, die ihn aufhübschen.

Auftakt zum Weihnachtsbaumschmücken an der Helios-Klinik Schkeuditz. Wer seine Kugel an den Baum hängt, kann an der Verlosungsaktion für die Vereins- oder Kaffeekasse teilnehmen. Quelle: Michael Strohmeyer