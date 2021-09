Baumpatenschaften laufen in Schkeuditz

Schkeuditz

Erst vor Kurzem hat die Stadt Schkeuditz mit Baumpatenschaften begonnen, mittlerweile sind bereits die Herbstbäume geplant. „Insgesamt haben wir jetzt 18 Gehölze durch Patenschaften gepflanzt“, erklärt René Fröhlich, der Leiter des Technischen Service. „Für den Herbst haben wir bereits sechs weitere Anfragen.“

Neun Patenschaften von Großvermietern

Die beiden größten Vermieter in Schkeuditz, die Vereinigte Leipziger Wohnungsgenossenschaft (VLW) und die kommunale Schkeuditzer Wohnungsbau- und Verwaltungsgesellschaft (SWV), haben dabei einen großen Anteil an den neuen Pflanzungen. Insgesamt vier Linden haben die VLW fürs Gelände der alten Malzfabrik gespendet, drei Platanen und zwei Trauerweiden die SWV auf dem Spielplatz Weststraße. „Aber es sind auch Privatpersonen, die Bäume spenden“, so Fröhlich.

Eine Baumpatenschaft kostet 250 Euro

Wer ein Gehölz pflanzen will, sollte sich zunächst an den Technischen Service wenden. „Je nach gewünschtem Standort suchen wir dann den Baum aus“, erklärt Fröhlich. „Oder es wird eine bestimmte Art gewählt, dann suchen wir den Standort aus.“ Für Baum, Schild und Pflege werden einmalig 250 Euro fällig. „Eine grüne Stadt ist mir eine Herzensangelegenheit“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU). „Die Baumpatenschaften sind eine tolle Möglichkeit, dies weiter voranzutreiben.“

Von Linda Polenz