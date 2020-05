Schkeuditzer Mühlstraße länger dicht

Schkeuditz

Nun ist es also offiziell: Was die Leipziger Volkszeitung bereits vergangene Woche berichtete, hat Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) nun bestätigt. Die Mühlstraße in Schkeuditz wird nicht wie geplant Ende Mai fertig. Wie bereits bei den beiden ersten Bauabschnitten, kommt es auch im dritten und letzten Abschnitt zu Verzögerungen.

„Ja, es ist so“, sagte Bergner auf Nachfrage im Stadtrat schulterzuckend. „Wir sind auch nicht glücklich mit der Situation, können sie aber auch nicht ändern.“ Die Entwässerungsleitungen seien verlegt und zahlreiche Kabel hätten umverlegt werden müssen. „Auf Grund der Kabelumverlegungen, die vor Baubeginn nicht bekannt waren, verzögert sich das Bauende voraussichtlich bis Ende Juni“, sagt der Oberbürgermeister.

Schon bei den ersten beiden Abschnitten kam es zu Verzögerungen, unter anderem wegen Kabeln, die plötzlich gefunden wurden. Ursprünglich sollte die komplette Maßnahme, der Straßenausbau, bis vor Weihnachten fertig sein. Im November wurde dann entschieden, dass der dritte Bauabschnitt ins neue Jahr verlegt wird. Der sollte dann nochmal acht bis zehn Wochen dauern – auch das ist nun nicht zu halten.

Von Linda Polenz