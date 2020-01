Beatclub, Kino, Garneval: Das wird der Februar im Schkeuditzer Kulturhaus Sonne

Schkeuditz

Das neue Jahr in Schkeuditz nimmt langsam auch kulturell Fahrt auf. Im Februar können sich die Schkeuditzer und Gäste auf insgesamt acht Veranstaltungen unterschiedlicher Genres im Kulturhaus Sonne freuen.

Oldienacht und Kinderfasching

Los geht es am 1. Februar um 20 Uhr mit der Schkeuditzer Oldienacht. Dazu gibt es Livemusik von „ Beatclub“. Der Eintritt kostet zehn Euro, Einlass ist ab 19 Uhr. Tags darauf lädt der Grünauer Garnevals Glub alle großen und kleinen Karnevalfans zum Kinderfasching ein. Beginn ist um 15 Uhr, Einlass ab 14.30 Uhr, der Eintritt kostet drei Euro für Erwachsene und zwei Euro für Kinder.

Operettenkonzert und Ferienkino

Am 9. Februar können Besucher „Ein Traum vom Glück“ erleben. Um 15 Uhr beginnt das Operettenkonzert mit dem Leipziger Symphonieorchester. Der Eintritt kostet zehn Euro. Am Dienstag, den 11. Februar, sind alle Ferienkinder zum Ferienkino „Willkommen im Wunderpark“ eingeladen. Los geht’s um 10 Uhr, der Eintritt kostet 2,50 Euro. Eine Woche später, am 18. Februar, läuft zur gleichen Zeit „Alfons Zitterbacke – Chaos ist zurück“.

Tanznachmittag und Reptilienbörse

Zum Tanznachmittag mit „Reiner’s Musike“ sind alle Interessierten am 13. Februar eingeladen. Start ist 14 Euro, der Eintritt kostet vier Euro. Eine Multivision-Show über Madeira können Besucher am 16. Februar ab 16 Uhr erleben. Im Vorverkauf zahlen Gäste acht, an der Abendkasse zehn Euro. Eine Woche später findet von 10 bis 15 Uhr die Reptilienbörse Reptiquana statt.

Von Linda Polenz