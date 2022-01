Leipzig

Ein riesiges Flugzeugteil auf einem Schwertransporter wurde am Montag einem Autofahrer auf der A 14 zum Verhängnis: Obwohl der Transporter den Rumpf einer Boeing 737-700 geladen hatte und damit nicht zu übersehen war, fuhr ein 22-Jähriger gegen 22.25 Uhr am Schkeuditzer Kreuz auf ihn auf. Der Mercedes ging dabei sofort in Flammen auf.

Der Fahrer überlebte den Zusammenprall nur, weil Helfer beherzt eingriffen und den Mann aus dem Fahrzeug zogen. „Die Ersthelfer haben ihn hinter die Leitplanken in Sicherheit gebracht, betreut und bis zum Eintreffen der Feuerwehr versorgt“, berichtete Feuerwehrmann Mario Harder. Der 22-Jährige wurde schwer verletzt in eine Klinik gebracht. Der Flugzeugrumpf blieb bei dem Auffahrunfall unbeschädigt.

Der Schwertransporter war von Magdeburg nach Dresden unterwegs. Die Autobahn musste bis 3.05 Uhr in Richtung Halle gesperrt werden. Warum der Autofahrer auffuhr, ist bislang unklar. Auch die Schadenshöhe wird noch ermittelt.

Von Andreas Tappert