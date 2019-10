Biergarten wird zum Halloween-Friedhof

Schkeuditz

Kleine und große Hexen, Vampire und Geister machten sich am Donnerstagnachmittag auf in den Schkeuditzer Gasthof „Zur Landesgrenze“. Die jährliche Halloween-Party war bereits seit Tagen restlos ausverkauft. „Halloween ist schon etwas Besonderes“, meinte Katharina Linde. Sie ist das erste Mal dabei, hat ihre beiden Vampir-Kinder Jannis und Laura mitgebracht. „Ich finde es wunderbar, dass es sowas in Schkeuditz gibt.“ Für die Kinder sei es eine tolle Möglichkeit, sich zu verkleiden und die bösen Geister zu verjagen. „Ich mag es nicht, von Tür zu Tür zu latschen und um Süßigkeiten zu betteln“, so die 43-Jährige. „Hier haben die Kinder eine Party und können Spaß haben.“

Nebel, ein Untoter und Spinnennetze begrüßten die Besucher schon am Eingang. Der Biergarten wurde zum Friedhof umfunktioniert, überall liefen Geister-Gestalten umher. „Ich freue mich, dass es auch in diesem Jahr wieder eine Halloween-Party gibt“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU), der im Oberbürgermeister-Kostüm im Partyraum anzutreffen war. „Es ist eine tolle Sache, dass das Team wieder so zusammengefunden hat.“

Das war alles andere als selbstverständlich. Nach Unstimmigkeiten stand die Schkeuditzer Halloween-Veranstaltung kurz vor dem Aus. „Wir sind froh, dass wir den Kindern das wieder ermöglichen konnten“, sagten die beiden Organisatorinnen Catharina Loch und Doreen Pergande. „Leider mussten wir uns zum vergangenen Jahr um die Hälfte verkleinern.“ Statt der 380 Karten im Jahr 2019 konnten diesmal nur 180 verkauft werden. „Das liegt an der kleineren Location“, so die beiden. Während 2019 die Party noch im Kulturhaus „Sonne“ stieg, fand sie diesmal im Festsaal der „ Landesgrenze“ statt. Ebenfalls im Orga-Team wieder dabei: Andreas Guhde, der mit der Spezi-Disko für die richtige Partystimmung bei den Kids sorgte.

Wenn es nach Gastwirt Wolfgang Ronniger ginge, könnte das zur Tradition werden. „Wir sind von den Stadtwerken, die das Halloween-Fest sponsern, angesprochen worden, weil die ,Sonne’ wohl eine andere Veranstaltung hat“, erklärte der „ Landesgrenzen“-Chef. Er sei sofort begeistert gewesen. „Das ist ein Schkeuditzer Highlight für die Kinder“, meinte er. „Natürlich stellen wir da gern unsere Räumlichkeiten zur Verfügung.“

Ob es nächstes Jahr wieder eine Halloween-Party gibt, stehe noch nicht fest, heißt es vom Organisationsteam. „Wir setzen uns danach zusammen und schauen mal“, meinte Catharina Loch. „Natürlich macht es totalen Spaß, hier alles so zu dekorieren, aber es ist eben auch ein großer Aufwand. Wir machen das ja ehrenamtlich.“ Dabei können sie und Doreen Pergande Fasching eigentlich gar nicht leiden. „Halloween ist aber was anderes“, meinten beide unisono. Oberbürgermeister Bergner jedenfalls wünscht sich auch für 2020 eine Halloween-Feier in Schkeuditz. „Ich organisiere das ja nicht“, sagte er. „Aber ich würde mich freuen, wenn wir auch 2020 so eine tolle Party in der Stadt haben.“

Von Linda Polenz