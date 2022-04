Schkeuditz

Am Donnerstagabend wurde gegen 18.40 Uhr die Freiwillige Feuerwehr Schkeuditz zu einem Brand in einer Tischlerei in der Weststraße alarmiert. Wie sich heraus stellte, hatten sich dort beim Bearbeiten von Holzabfällen in einem Auffangbehälter Sägespäne entzündet. In dem Hof, in dem sich die Absauganlage mit dem Behälter befindet, konnten die Schkeuditzer Stadtfeuerwehr sowie die Ortsfeuerwehren von Radefeld und Glesien den Brand schnell unter Kontrolle bringen.

Personen nicht verletzt

Durch das zügige Handeln konnte ein Übergreifen der Flammen auf die Tischlerei verhindert werden. Die Brandbekämpfer leerten den Behälter und löschten die Holzrückstände. Dabei kam auch die Drehleiter zum Einsatz. Ebenfalls vor Ort waren Polizei und Rettungsdienst. Personen wurden nicht verletzt. Die Brandursache ist noch nicht abschließend ermittelt worden. Während des Einsatzes war die Weststraße für den Fahrzeugverkehr voll gesperrt.

Von Michael Strohmeyer