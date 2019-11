Bürgermedaille für Arion-Chorleiter

Schkeuditz

Seit knapp 20 Jahren ist er im Chor Arion aktiv, leitet den Laienchor aus Glesien ehrenamtlich. In diesem Jahr wurde Thomas Holfeld mit der Bürgermedaille der Stadt Schkeuditz ausgezeichnet. Er bekam die Ehrung in der Stadtratssitzung am Donnerstagabend von Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) überreicht.

„Feste Größe in unserer Stadt“

Es passiert nicht allzu oft, dass Anwesenden in einer Stadtratssitzung ein Kulturprogramm geboten wird. Am Donnerstag sang in Schkeuditz der über die Stadtgrenzen hinaus bekannte Chor Arion aus Glesien. Unter der Leitung von Thomas Holfeld besangen die 30 Ensemble-Mitglieder „Have a nice day“. Für sein langjähriges ehrenamtliches Engagement haben die Stadträte entschieden, ihn mit der Bürgermedaille auszuzeichnen. „Der Chor Arion ist eine feste Größe in unserer Stadt und dank des Chorleiters nicht nur musikalisch eine absolute Bereicherung“, begründete Bergner die Auszeichnung. „Die Moderationen sind einmalig und machen jeden Auftritt zu einem spannenden Erlebnis.“ Die Stadt sei dem Chorleiter zu großem Dank verpflichtet – auch, weil er sich sehr stark für die Städtepartnerschaften einsetze.

„Krönender Abschluss der bisherigen Arbeit“

„Diese Medaille ist für mich kein krönender Abschluss der bisherigen Arbeit“, sagte Holfeld in seiner Dankesrede. „Sie ist mir vielmehr ein Ansporn, eine Verpflichtung, weiterhin einen Großteil meiner Kräfte in der Weiterführung und Weiterentwicklung des einmaligen Chores Arion Glesien zu investieren.“

Von Linda Polenz