Bus kommt nahe Leipzig von der Straße ab

Schkeuditz

Das hätte schlimm enden können:Ein Bus ist am Montagmorgen aus bisher nicht geklärter Ursache in Grebehna bei Glesien von der Straße abgekommen und in einen Straßengraben geraten. Die S1 war für die Bergungsarbeiten in beide Richtungen gesperrt. Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, gebe es jedoch keine Verletzten. Dem Vernehmen nach war der Bus bei der Fahrt leer, also nur mit dem Busfahrer besetzt. Auch der blieb bei dem Unfall unverletzt.

Schwere Technik war nötig, um den Bus zu bergen. Quelle: Michael Strohmeyer

Die Polizei war für die Absicherung der Bergungsarbeiten vor Ort. Die Arbeiten gestalteten sich schwierig, der Bus musste mit einem Kran aus dem Graben gehoben werden.

Schwere Technik musste dazu angefordert werden. Daher dauerte die Bergung mehrere Stunden.

Warum der Bus von der Fahrbahn abkam, könne derzeit nicht gesagt werden, teilte die Polizeidirektion auf Nachfrage mit.

Von lp