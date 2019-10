Chöre aus Ost und West singen gemeinsam

Schkeuditz

Es war schon ein ganz besonderes Highlight: Am Tag der Deutschen Einheit traten in der Altscherbitzer Kirche zwei Chöre gemeinsam auf. Einer aus dem westdeutschen Bühl und der andere aus dem ostdeutschen Glesien. Tags darauf spielten die Gäste aus Baden-Württemberg dem Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) ein Ständchen im Ratssaal.

Ein Konzert mit großartigem Symbolcharakter, so nannte es Oberbürgermeister Bergner. „Es ist sehr schön, dass genau an diesem Tag diese beiden Chöre gemeinsam auftreten.“ Der Chor Arion aus Glesien ist weit über die Stadtgrenzen von Schkeuditz hinaus bekannt. Zum ersten Mal stand er nun mit dem Liederkranz Vimbuch und Cantiamo aus der Schkeuditzer Partnerstadt Bühl auf der Bühne. Das Konzert selbst war kostenfrei, allerdings wurde um Spenden gebeten. Die kamen der Sanierung der Stadtkirche St. Albanus zu Gute, wie berichtet soll die Fassade komplett neu gemacht werden.

Auch am Tag danach waren alle noch voll des Lobes. „Das gestern Abend war mehr Champions League tauglich als das, was RB Leipzig am Mittwoch gezeigt hat“, sagte etwa Manuel Royal, einer der Sänger der Bühler. Er hatte die Karten von seiner Frau geschenkt bekommen, wollte sich einen schönen Champions-League-Abend in der Red-Bull-Arena machen. Am Ende verloren die Roten Bullen gegen Olympique Lyon 0:2. Ein bisschen schmunzeln musste der Schkeuditzer Oberbürgermeister da schon – er hält es bekanntlich nicht so sehr mit dem Klub aus der Nachbarstadt, sondern hat sein Fußballherz an Carl-Zeiss-Jena verloren.

Erster Besuch in Schkeuditz

Natürlich durfte beim Ständchen im Rathaus Johann Sebastian Bach nicht fehlen. Mit „Wach auf, mein Herz und singe“ verabschiedeten sich die Gäste vom Oberbürgermeister. Der hatte zuvor eine Zwetschge, den Bühler Symbolbaum, geschenkt bekommen. Die zweite. „Wir müssen aufpassen, dass wir in 100 Jahren nicht mehr Zwetschgen haben als ihr in Bühl“, sagte er lachend.

Zum ersten Mal in Schkeuditz war Manuela Sester-Schweigert. „Die meisten von uns waren noch nie hier“, erklärte sie. Nach dem kleinen Empfang im Rathaus standen für die Bühler Delegation eine Rathaus- und eine Stadtführung auf dem Programm. „Ich freue mich, dann auch was von der Stadt zu sehen“, sagte sie. „Einen Sächsisch-Kurs haben wir ja schon hinter uns.“ Der Liederkranz Vimbuch hält intensive Kontakte zum Chor Arion aus Glesien, auch deshalb war das Konzert möglich geworden. „Ein tolles Konzert“, so die Sängerin. „Wirklich großartig.“ Mit Klassikern und Eigenkreationen begeisterten die Sänger die Besucher der Altscherbitzer Kirche. 90 Sängerinnen und Sänger standen am Ende zu „Der Herr hat seinen Engeln“ von Lorenz Maierhofer vor dem Publikum. Zuvor hatte Arion unter anderem mit „Hoch auf dem gelben Wagen“, einer Eigenkomposition von Chorleiter Thomas Holfeld, begeistert.

Von Linda Polenz