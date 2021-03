Condor startet Mallorcaflüge ab Flughafen Leipzig-Halle

Schkeuditz

Mallorca ruft: Die Fluggesellschaft Condor will ab 27. März bis zu dreimal täglich direkt vom Flughafen Leipzig-Halle nach Palma fliegen. Das bestätigte auf Nachfrage Airport-Pressesprecher Uwe Schuhart. Auf der Internetseite der Condor sind noch wenige Plätze vorhanden. Für etwa 290 Euro pro Strecke und Erwachsenen geht’s für die Leipziger direkt am Starttag ab in den Süden.

Zweites Testzentrum öffnet am Flughafen

„Wir sind startklar“, so Schuhart. „Die Rahmenbedingungen sind da.“ Er hoffe nun, dass es dabei bleibt. „Wichtig zu wissen, ist, dass Urlauber nach Spanien einen negativen PCR-Test brauchen“, sagt der Sprecher. Für Spanien sei Deutschland Risikogebiet. Der Test dürfe nicht älter als 72 Stunden sein. „Und man muss 24 Stunden auf das Ergebnis warten“, erklärt Schuhart. Am Flughafen habe neben dem bereits bestehenden Testzentrum der Kassenärztlichen Vereinigung am Mittwoch ein zweites Covid-19-Testangebot seinen Dienst aufgenommen. Die Tests seien bei beiden Zentren allerdings kostenpflichtig, so Schuhart.

Freizeittipps für Leipzig und die Region Jetzt anmelden und jeden Donnerstag Empfehlungen für Ausflüge, Radtouren, Restaurants und mehr erhalten. Kostenlos und direkt ins E-Mail-Postfach. Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Große Flugzeuge werden eingesetzt

Für die ersten Flüge nach Mallorca kämen laut dem Airport-Sprecher unter anderem die Boing 767, eigentlich ein Langstreckenflugzeug, sowie der Airbus A321 zum Einsatz. Es heißt, die Strecke Leipzig-Palma sei eine der gefragtesten im Mallorca-Programm der Condor.

Von Linda Polenz