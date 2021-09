Nordsachsen

Die nordsächsische CDU-Direktkandidatin für die Bundestagswahl, Christiane Schenderlein, musste am Dienstag einen herben Rückschlag in ihren Wahlkampfaktivitäten hinnehmen. Ein vorsorglich durchgeführter Test auf das Corona-Virus schlug positiv aus. Wie die CDU Nordsachsen mitteilte, befinde sich die Politikerin aktuell in Quarantäne.

Infektion trotz Impfung

„Leider ist mein PCR-Test heute positiv ausgefallen. Das ist nach Impfungen selten, kommt aber vor“, so Christiane Schenderlein. „In den nächsten Tagen werde ich also nicht persönlich an Wahlständen, bei Podiumsdiskussion oder anderen Veranstaltungen teilnehmen können. Mir ist es wichtig, dennoch für jede Wählerin und jeden Wähler ansprechbar zu sein. Daher schwenke ich noch mehr als geplant auf den in der Pandemie erprobten digitalen Weg um. An einigen Formaten werde ich digital teilnehmen.“

Am Samstagnachmittag hatte Christiane Schenderlein noch an einer Podiumsdiskussion auf dem Delitzscher Markt teilgenommen. Aufgrund der Freiluftveranstaltung mit entsprechenden Abständen bestehen für Besucher kaum Ansteckungsrisiken. Das engere Umfeld werde gegebenenfalls durch das zuständige Gesundheitsamt Nordsachsen über weitere Schritte informiert, so die Partei.

Nur milde Symptome

Die CDU-Politikerin selbst habe bisher nur milde Symptome einer leichten Erkältung. An die nordsächsischen Bürgerinnen und Bürger richtet sie daher einen Appell: „Bitte bleiben Sie weiterhin vorsichtig. Und lassen Sie sich impfen! Die Impfungen schützen uns mit großer Sicherheit vor schweren Verläufen.“ Sie betonte zudem: „Gerade in schwierigen Zeiten stehen wir als Union zusammen.“ Ziel bleibe es, das Direktmandat und die Zweitstimmenführung in Nordsachsen erneut zu erringen. „Aktuell erarbeiten wir gemeinsam mit dem CDU-Landesverband eine Teamlösung, die es ermöglicht, dass zahlreiche CDU-Politiker für unsere nordsächsischen Bürgerinnen und Bürger vor Ort als Ansprechpartner zur Verfügung stehen.“

Sie selbst stehe per E-Mail (kontakt@christiane-schenderlein.de) und per Telefon 03421 70 160 76 für Fragen zur Verfügung.

Von LVZ