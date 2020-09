Corona-Quarantäne in Dölziger Erstaufnahmeeinrichtung aufgehoben

Schkeuditz

Nachdem am Montag etwa 230 Bewohner und 70 Mitarbeiter der Asylbewerber-Erstaufnahmeeinrichtung in Dölzig vom Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen auf das Coronavirus getestet wurden, lag am Dienstagnachmittag das Ergebnis vor.

„Die rund 300 Tests waren bis auf einen alle negativ. Von den Bewohnern der Erstaufnahmeeinrichtung ist niemand betroffen“, berichtet Steffi Melz vom Gesundheitsamt Nordsachsen. „Bei dem Positivfall handelt es sich um eine Person aus dem Security-Bereich. Sie stand in keinem direkten Kontakt zu den Bewohnern und befindet sich in Quarantäne.“ Auf Grund des Ergebnisses sei die seit Freitag angeordnete vorsorgliche Quarantäne fürs gesamte Heim wieder aufgehoben worden. Die Testung war nötig, weil ein Mitarbeiter zuvor einen Positivbefund erhalten hatte.

Von Linda Polenz