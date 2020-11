Corona: Schulfrei für Schkeuditzer Gymnasiasten

Schkeuditz

Wegen eines positiven Corona-Falls in der Lehrerschaft ist am Freitag für alle Schüler des Maria-Merian-Gymnasiums Schkeuditz der Unterricht ausgefallen. Das teilte Schulleiter Thomas Schönfeldt den Schülern und Eltern in einem Schreiben mit, das der LVZ vorliegt. Am Montag und Dienstag ist für die Kinder und Jugendlichen sowieso frei, die Schule hat ihre frei beweglichen Ferientage. Nach dem Feiertag am Mittwoch geht es mit dem Unterricht weiter – ausgenommen sind fünf Klassen.

Schulleiter empfiehlt, zu Hause zu bleiben

In seinem Schreiben empfiehlt Schönfeldt den Schülern, Kontakte möglichst zu vermeiden und zu Hause zu bleiben, bis es weitere Informationen gibt. Nun ist klar: Vier Lehrer und 102 Schülerinnen und Schüler bleiben als Erstkontakte noch bis zum 25. November in Quarantäne. Das hat das Gesundheitsamt des Landkreises Nordsachsen festgelegt. „Ich gehe davon aus, dass die Schule für diesen Fall ein Konzept hat“, sagte Roman Schulz, Pressesprecher des Landesamtes für Schule und Bildung (Lasub), auf LVZ-Nachfrage. „Jedenfalls war das Thema ein Schwerpunkt bei der Vorbereitung aufs neue Schuljahr.“

Anzeige

Kollege hatte Kontakt zu fast allen

Herausgekommen ist der positive Befund laut Landratsamt bei der turnusmäßigen Testung der Lehrer. „Da es sich bei dem Kollegen um einen Lehrer aus den Hauptfächern handelt, der in den vergangenen Tagen auch Kontakt zum gesamten Kollegium hatte, gab es für Freitag die Entscheidung, dass kein Unterricht stattfindet“, erläuterte Lasub-Sprecher Schulz. Am Freitagmorgen seien die konkreten Kontakte einfach noch nicht klar gewesen.

„Die Entscheidung, die Schule komplett zu schließen, hat der Schulleiter getroffen, nicht das Gesundheitsamt“, erläuterte Alexander Bley, Pressesprecher im Landratsamt. Aus Sicht des Gesundheitsamtes sei dies nicht nötig gewesen. „Nächste Woche können die Schüler, abgesehen von den fünf betroffenen Klassen, auch wieder ganz normal am Unterricht teilnehmen.“ Auch eine Testung der betroffenen Schüler sei nicht vorgesehen, so Bley.

Tests gibt’s nur bei Symptomatik oder großer Nähe

In einer Pressemitteilung erläuterte Steffi Melz, die Leiterin des Gesundheitsamtes des Kreises Nordsachsen, die derzeit gültige Teststrategie: „Grundsätzlich ist es momentan so, dass wir die unmittelbaren Kontaktpersonen zu einem Positivfall nur noch dann testen, wenn sie symptomatisch werden oder ihre räumliche, zeitliche und persönliche Nähe so groß war, dass eine Ansteckung sehr wahrscheinlich ist.“ Dies sei eine Richtlinie des Robert-Koch-Instituts und des Sächsischen Staatsministeriums für Soziales. „Die Quarantäne ist für die Eindämmung der Pandemie wirksamer als ein Test“, betonte Melz. „Denn der Test liefert nur eine Momentaufnahme.“

Welche Klassenstufen von der Quarantäne betroffen sind, darüber machten die Behörden keine Angaben. Das Landratsamt sagte auf Nachfrage lediglich, dass einzelne Klassen betroffen seien, nicht aber eine ganze Jahrgangsstufe. Eltern und Schüler bekämen weitere Informationen über Lernsax oder den Vertretungsplan, hieß es in dem Schreiben des Schulleiters. Auf der Website der Schule ist ebenfalls nur der Hinweis auf die Plattform Lernsax zu finden.

Von Linda Polenz