Schon jetzt ist der Flughafen Leipzig/Halle ein wichtiges Drehkreuz im Kampf gegen die Pandemie: In Schkeuditz wird Corona-Impfstoff umgeschlagen. Der Airport wird aber noch viel wichtiger – denn das Rote Kreuz will in der Nähe ein Lager für Schutzausrüstung aufbauen, von dem aus bei Bedarf andere europäische Länder beliefert werden können.