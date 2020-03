Corona-Virus: Erster Fall in Nordsachsen

Nordsachsen

Nachdem der erste Corona-Fall in Nordsachsen bestätigt wurde, hat Landrat Kai Emanuel (parteilos) am Donnerstagabend umgehend eine „Allgemeinverfügung über die Meldepflicht von Veranstaltungen und Menschenansammlungen anlässlich der Eindämmung des Coronavirus“ erlassen. Diese ist auf der Internetseite www.landkreis-nordsachsen.de abrufbar und seit Freitag Mitternacht gültig. In der Verfügung werden im Landkreis, zu dem auch Leipzigs unmittelbare Nachbarstädte Taucha und Schkeuditz gehören, alle öffentlichen und nichtöffentlichen Veranstaltungen mit mehr als 1000 Personen verboten. Veranstaltungen mit mehr als 100 Personen müssen mit Namen, Veranstaltungsort und weiteren Daten angemeldet werden. Außerdem sind 14 Fragen mit teils detaillierten Angaben zum Gesundheitszustand der Teilnehmer zu beantworten und per Mail an veranstaltungen@lra-nordsachsen.de zu übermitteln.

Familie in Quarantäne

Mit der Allgemeinverfügung werde laut Landratsamt der „Erlass zum Umgang mit Großveranstaltungen“ des Freistaates umgesetzt. „Vor dem Hintergrund der Verdoppelung der Infektionszahlen im Freistaat in dieser Woche und des ersten bestätigten Corona-Falls im Landkreis Nordsachsen, ist entschiedenes Handeln geboten“, sagt Landrat Emanuel. Bei dem ersten Krankheitsfall in Nordsachsen handelt es sich laut Gesundheitsamt um einen Mann aus Krostitz, der aus dem Skiurlaub in Tirol zurückgekehrt ist und die für den Coronavirus typischen Symptome aufweist. Er befindet sich in Quarantäne, ebenso seine Frau und die beiden Kinder. Diese waren zwar nicht mit in Tirol und zeigen auch keine Krankheitsanzeichen, teilte das Amt mit, wurden aber ebenfalls vorsorglich getestet. Die Ergebnisse lägen noch nicht vor.

Von Olaf Barth