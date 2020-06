Schkeuditz

Aufatmen im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig: Nach etwa 20 Jahren soll nun die Straße „Hasenheide“ ausgebaut werden. Der Stadtrat gab am Donnerstagabend grünes Licht für das Vorhaben.

Rettungsschirm macht Finanzierung möglich

Möglich macht es der Corona-Rettungsschirm der Bundesregierung zum Abfedern der vermuteten Steuer-Ausfälle. „Diese Mittelzuweisungen werden an statistischen Grundlagen bemessen und nicht an den tatsächlichen Ausfällen“, erklärte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „ Schkeuditz bekommt in einer ersten Tranche 1,5 Millionen Euro überwiesen.“ Etwa eine Million Euro habe die Stadt an Gewerbesteuern wegen der Corona-Krise gestundet oder als Nullmeldung an Einbußen. „Ob das tatsächlich zu Ausfällen führt, lässt sich jetzt noch nicht sagen“, so Bergner. Unabhängig davon habe die Stadt allerdings 1,9 Millionen Euro Gewerbesteuer-Mehreinnahmen gegenüber dem Haushaltsplan verbucht – die möglichen Ausfälle schon einkalkuliert.

Dölziger freuen sich über den Ausbau

„Wir Dölziger freuen uns sehr, dass die Hasenheide nun endlich gemacht wird“, sagte Stadtrat Nicky Böttcher, der auch im Dölziger Ortschaftsrat sitzt. „Oft genug ist sie ja verschoben worden.“ Das bestätigte der Oberbürgermeister. „Grund dafür war, dass uns die Fördermittel für diese Maßnahme fehlten“, so Bergner. „Und das wäre auch weiterhin so gewesen.“ Die Stadtverwaltung habe sich aber eben genau aus dem Grund des immer weiter Verschiebens nun entschlossen, den Ausbau der Straße anzugehen. „Es gibt den Appell, die Mittel des Bundes auch tatsächlich zu investieren“, erklärte Bergner. „Und das werden wir nun unter anderem in der Hasenheide tun.“ Schließlich sei die Straße nun oft genug hinten runtergefallen. „Bei jeder Haushaltsverhandlung wurde diese Maßnahme angemeldet“, erinnerte der Oberbürgermeister. „Und nun ist sie dran.“

Erneute Zahlung möglich

Neben den 1,5 Millionen Euro, die Schkeuditz vom Bund erhält, könnte es noch eine zweite Tranche über eine Million Euro geben, wie Bergner erklärte. Die Entscheidung dazu sei allerdings noch nicht gefallen.

Von Linda Polenz