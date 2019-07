Leipzig

Leipzig mit seinen Wasserstraßen ist wie geschaffen für Paddeltouren. Hier wechselt sich urbanes Flair mit Industrieromantik ab. Und erst das Naturparadies Leipziger Auwald! Aber auch die Seen im Südraum gehören mittlerweile zu den beliebten Paddelgebieten.

Zur Galerie Es gibt einiges zu erleben auf Leipzigs Wasserstraßen und Seen. Auf dem Cospudener See kann man sogar zu einem Insel-Briefkasten paddeln. Das sind Leipzigs Paddelboot-Verleiher.

Die elf großen Paddelboot-Anbieter verleihen ihre Gefährte entweder stundenweise oder gleich für den ganzen Tag. Wer die Stadt auf den Wasserstraßen allein erkunden will, kann das ab fünf Euro die Stunde im Einer-Kajak tun, Familien und andere Gruppen steigen in einen Vierer-Canadier (ab 8 Euro die Stunde) oder nehmen ein Ruderboot (ab 10 Euro die Stunde). Wer sich auf einen längeren Weg machen will, mietet das Boot für den ganzen Tag – und fährt damit günstiger. Nicht vergessen: ausreichend Getränke mit an Bord nehmen! Und dann: Gute Fahrt!

Von Ingrid Hildebrandt und André Kempner