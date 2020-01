Der illegale Flughafenparkplatz von Schkeuditz – ein Kommentar

Schkeuditz

Am Ende wird alles gut. Auf dem Schkeuditzer Roßberg ist nun Ruhe eingekehrt. Zunächst jedenfalls. Ein ganzes Jahr hat es gedauert, bis das Gericht in einem Eilverfahren eine Entscheidung getroffen hat. In der Zwischenzeit wurde der nicht genehmigte Parkplatz einfach weiter betrieben.

Da kann man sich schon die Augen reiben. Ja, Mühlen von Behörden mahlen langsam. Dass das Unternehmen allerdings trotz Nutzungsuntersagung fast ein ganzes Jahr weiter unbehelligt abkassieren kann, ist unverständlich. Hier ist der Landkreis in der Pflicht, Entscheidungen konsequenter durchzusetzen. Wenn es keine Nutzungserlaubnis für Parkplätze gibt, darf die Fläche auch nicht als Parkplatz genutzt werden. Wird sie das bereits, muss umgehend eine Räumung veranlasst werden.

Vollständig lautet das Zitat von Oscar Wilde übrigens: Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es nicht das Ende.

Von Linda Polenz