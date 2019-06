Schkeuditz

Strahlender Sonnenschein, Temperaturen knapp unter 30 Grad Celsius und ein abwechslungsreiches Programm: Vier Tage lang haben die Glesiener ihr Dorffest gefeiert. Zum Abschluss traten am Sonntagvormittag die Ortsteile in einem Wettstreit gegeneinander an. Einziger Wermutstropfen: Ein paar mehr Besucher hätten es schon sein können.

Zur Galerie So feierte Glesien sein Dorffest 2019.

Schon in der Theorie versprachen die vier Spiele um den Sieg unter den Glesiener Ortsteilen jede Menge Spaß. Bei der vierten und letzten Aufgabe gab es dann sehr viel zu lachen: Die vier Teilnehmer eines jeden Teams hatten jeweils zwei Buchstaben umhängen – einen vorn und einen auf dem Rücken. Dann wurden Fragen gestellt, auf die es jeweils Antworten mit vier Buchstaben gab. Nun mussten sich die Mitglieder des Teams so anordnen, dass ihre Buchstaben die Antwort ergaben. Den Punkt bekam, wer am schnellsten war. Für den schnellsten Lacher sorgte das Team der Feuerwehr Glesien: Die Herren setzten sich so, dass auf ihren Brüsten das Wort „Bier“ zu lesen war.

Idee entstand am Stammtisch

Jedes Jahr treten fünf Teams gegeneinander an, um den Champion unter den Ortsteilen zu ermitteln. „Die Idee zu diesem Wettbewerb ist 2007 am Stammtisch entstanden“, erläuterte der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU), der die Spiele alljährlich moderiert und mitentwickelt. Gemeinsam mit Partnerin Andrea Gleichmann und Ortschaftsratsmitglied Chris Bageritz denkt er sich die Wettbewerbe aus – und testet sie dann auch auf Umsetzbarkeit. Die ursprüngliche Spiel-Idee war, an die fünf einstmals eigenständigen Orte zu erinnern: an Schweiditz, Nockwitz, Ennewitz, Glesien und Neuglesien. Deshalb bilden jeweils Bewohner der heutigen Ortsteile diese Teams. Ein Beitrag, um den Besuchern ein Stück Glesiener Geschichte zu vermitteln. „Die meisten kennen die fünf Ortsteile nämlich gar nicht“, sagte Bergner.

Termin kommt auf den Prüfstand

In diesem Jahr setzten sich am Ende die Schweiditzer durch. „Wir haben zum ersten Mal mitgemacht“, räumte Team-Mitglied Christian Kutsche ein. „Am Himmelfahrtstag haben wir uns dazu entschieden.“ Nicht der schlechteste Gedanke, wie sich zeigte. Im nächsten Jahr seien sie natürlich wieder mit dabei, kündigten die Mitstreiter André Mäge und Dennis Pope an. Dann, befand Organisatorin und Ortsvorsteherin Ute Mähnert, könnten wieder mehr Besucher den Weg zum Glesiener Dorffest finden. „Es hätte schon ein bisschen mehr Publikum sein können“, sagte sie. „Wir haben sehr viel auf die Beine gestellt“ – Oldtimerschau, Fußballturniere für Bambinis bis Oldies, Kreativangebote des Jugendklubs. „Wir sollten dennoch am Wochenende nach Himmelfahrt festhalten“, findet Ute Mähnert. Der Oberbürgermeister ist da anderer Meinung. „Das sollten wir uns noch mal überlegen.“ Insgesamt sei das Fest aber gut angenommen worden. „Es ist wichtig fürs Dorf.“

Von Linda Polenz