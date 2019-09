Dölzig: Augraben soll bleiben, wie er ist

Schkeuditz

Das Thema Augraben beschäftigt den Dölziger Ortschaftsrat schon seit geraumer Zeit. In der jüngsten Sitzung wurde der Graben, der zur Entwässerung genutzt wird, erneut thematisiert.

Ortsvorsteher Thomas Druskat. Quelle: Olaf Barth

Ganze Sträucher im Augraben

„Wir haben Angst, dass Dölzig eines Tages ersaufen könnte“, brachte Ortsvorsteher Thomas Druskat (Freie Wählervereinigung Dölzig) die Sorgen der Ortschaftsräte und Bürger auf den Punkt. „Da ist ja mittlerweile nicht nur Gras drin. Es wachsen ganze Sträucher im Augraben.“ Insgesamt sei das Gewässer in einem schlechten Zustand, so Druskat. „Von der Naturschutzbehörde wird immer auf die Libelle Helmazurjungfer hingewiesen“, erklärte Druskat. Allerdings sei in Sachsen-Anhalt bis zur Autobahn der Augraben sehr wohl gemäht. „Nur bei uns nicht. Und da stellt sich schon die Frage: Weiß die Libelle, wo sie stoppen muss?“

Wasserbehörde versteht Problem nicht

Für den Augraben gebe es einen Pflegeplan, erklärte Nancy Löhr von der Unteren Wasserbehörde des Landkreises Nordsachsen. „Der sieht eine wechselseitige Böschungsmahd vor – ein bis zweimal jährlich, je nach Bereich.“ Ansonsten wolle die Behörde so wenig wie möglich in die Natur eingreifen. „Es gibt keine Rohrkolben, die den Abfluss behindern könnten“, sagte sie. Rasen allein sei kein Abflusshindernis. „So ein Gewässer kann auch ganz gut ohne den Menschen auskommen“, meinte Löhr. Sie verstehe das Problem, das von Seiten des Ortschaftsrates aufgemacht werde, nicht wirklich. „Wir wollen den Augraben so entwickeln und unterhalten, wie es dem natürlichen Zustand entspricht“, sagte sie. „Und es gibt in diesem Bereich kein großes Gefährdungspotential.“

Kläranlagen-Problem soll geklärt werden

Allerdings gebe es einen Knackpunkt: Die Kläranlage leitet vor der Bundesstraße ein. „Das ist suboptimal“, so Ortsvorsteher Druskat. Dem stimmte die Behördenmitarbeiterin zu. „Das ist in der Tat ein Problem. Aber das versuchen wir gerade zu lösen.“

Von Linda Polenz