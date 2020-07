Schkeuditz

Am Donnerstagabend treffen sich um 19 Uhr die Ortschaftsräte in Dölzig zum ersten Mal wieder öffentlich in der Feuerwehr. Ein Thema dürfte dabei besonders für Diskussionen sorgen: die Erneuerung des Straßenbelags am Knotenpunkt der Bundesstraßen 186 und 181. Diese Baumaßnahme soll in vier Abschnitten unter Vollsperrungen realisiert werden.

Ortschaftsrat: Dölzig so wenig wie möglich belasten

„Dass dieser Kreuzungsbereich gemacht werden muss, steht außer Frage“, meint Ortschaftsrat Heiko Leske (Freie Wähler Dölzig). „Aber ich erwarte ein Verkehrskonzept, das den Ort so wenig wie möglich belastet.“ Denn: Zeitgleich ist offenbar eine Baumaßnahme auf der Autobahn 9 geplant – mit teilweisen Sperrungen. „Das sehe ich wirklich kritisch“, so Leske. Er sehe die Gefahr, dass die Baumaßnahme auf der Autobahn zu Stau führt, weshalb viele Fahrer die Ausweichstrecke nehmen werden, die auch wiederum durch Dölzig führt. „Dadurch wird der Verkehr in unserem Ort noch verstärkt.“ Mit Blick auf die Baumaßnahme in der Schkeuditzer Mühlstraße hoffe er zudem, dass der Zeitplan eingehalten wird.

Abstimmung zur Umleitungsführung diese Woche

Der sieht laut Grobkonzept aus dem Dezember eine Bauzeit von zehn Wochen vor. Drei Wochen lang sollen im zweiten Bauabschnitt alle vier Zufahrten der Kreuzung komplett gesperrt werden. Wie genau die Umleitungen laufen, wann es los geht und wie lange es genau dauert, will das zuständige Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) im Laufe der nächsten Woche der Öffentlichkeit mitteilen. Eine entsprechende Beratung zur „Optimierung des Bauablaufs und damit auch zur Umleitungsführung“ soll es Ende dieser Woche geben.

Stadt nicht in Baumaßnahme involviert

„Mir erschließt sich, dass diese Sanierung stattfinden muss“, sagt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). „Aber ich hoffe, dass das zuständige Landesamt die Prozesse so strafft, dass die definitiv eintretende Belastung der Ortslage Dölzig so kurz wie möglich ist.“ Die Stadt sei in die Baumaßnahme allerdings nicht involviert. „Wir haben uns bemüht, dass das Lasuv die Planungen im Ortschaftsrat Dölzig vorstellt“, erklärt Bergner. „Aber ich habe auch Verständnis, dass das zeitlich und personell nicht möglich ist.“ Deshalb werde die Stadt all das im Ortschaftsrat vorstellen, was sie selbst weiß. Zudem wird die Feuerwehr einen Bericht über ihr Einsatzgeschehen abgeben.

Von Linda Polenz