Dölziger Kreuzung: Ab Mittwoch voll gesperrt

Im Zuge der Sanierung der Bundesstraße 181 (B 181) zwischen der Autobahn 9 ( Anschlussstelle Leipzig-West) und dem Schkeuditzer Ortsteil Dölzig wird der stark frequentierte Kreuzungsbereich mit der B 186 ab Mittwoch voll gesperrt.

Ausweichrouten über Autobahn

Wie das Landesamt für Straßenbau und Verkehr (Lasuv) mitteilte, erfolge die Umleitung aus Richtung Leipzig ab Markranstädt über die B 87, die S 74 durch Nempitz und weiter über die A 9 bis zur Anschlussstelle Leipzig-West. Die Umleitung aus Richtung Merseburg werde über die A 9 zur Anschlussstelle Großkugel bei Schkeuditz und die B 6 nach Leipzig geführt.

Der Verkehr auf der B 186 soll in beiden Richtungen ebenfalls ab Markranstädt über die B 87, durch Nempitz und auf der A 9 zur Anschlussstelle Großkugel umgeleitet werden. Zudem sei die B 181 aus Richtung Merseburg ab der A 9-Anschlussstelle Leipzig-West gesperrt. Lediglich der Busverkehr zwischen Dölzig und Günthersdorf bleibe weiterhin gewährleistet und die Zufahrt „An der Holländischen Mühle“ solle ebenfalls weitgehend nutzbar bleiben, hieß es.

Vorbereitende Arbeiten ab Montag

Nachdem die Kraftfahrer bereits seit einigen Tagen durch entsprechende Beschilderungen auf die Veränderungen hingewiesen wurden, soll am Montag mit den vorbereitenden Arbeiten für den Baustart am Mittwoch begonnen werden. Im Rahmen der Maßnahme wird die Asphaltdecke der B 181 auf rund 1,2 Kilometern in der bestehenden Breite erneuert. An der Kreuzung soll darüber hinaus die Linksabbiegerspur des südlichen Astes der B 186 um rund 75 Meter verlängert werden, indem die Fahrbahn um bis zu 2,50 Meter verbreitert wird. Nach Abschluss der Asphaltarbeiten werden die Markierungen, Beschilderungen sowie die Leit- und Schutzeinrichtungen erneuert.

Projekt in drei Etappen

Die Bauarbeiten sind in drei Etappen gegliedert. Nach der Erneuerung des Kreuzungsbereiches erfolgt, ebenfalls unter Vollsperrung, die Fahrbahnsanierung im zweistreifigen Bereich der B 181 und danach im vierspurigen Bereich, wobei der Verkehr dann jeweils über die Fahrbahn in Gegenrichtung geführt wird. Dadurch bleibe die B 181 in dieser Phase weiter befahrbar, informierte das Lasuv.

Der erste Abschnitt mit der Erneuerung des Kreuzungsbereiches bei Dölzig soll voraussichtlich schon Ende August fertiggestellt sein. Die beiden anschließenden Bauphasen werden sich allerdings noch bis in den Oktober hinein erstrecken.

