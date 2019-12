Dölziger feiern Richtfest der Grundschule

Schkeuditz

Der Rohbau steht, am Freitag wurde Richtfest gefeiert: Der Neubau der Grundschule in Dölzig nimmt immer mehr Gestalt an. Vor einem halben Jahr wurde der Grundstein gelegt, im nächsten Jahr soll das l-förmige Gebäude in Betrieb genommen werden.

Dölziger sollen für volle Schule sorgen

Passender als zum Nikolaus hätte der Termin für das Richtfest nicht sein können. Der Schutzpatron der Kinder hat den Schülern in Dölzig ein großes Geschenk gemacht. Die hatten extra schulfrei bekommen und bedankten sich artig mit dem Lied „Niklaus ist ein guter Mann“. Die Baumaßnahme beläuft sich auf Gesamtkosten in Höhe von 4,5 Millionen Euro, nach derzeitigem Stand sind etwa 600 000 Euro davon gefördert, eine weitere Förderung werde geprüft, so Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Seit 1. März wird an dem Neubau gearbeitet, Stand heute wurden 300 Kubikmeter Beton für die Bodenplatte vergossen und etwa 2000 Quadratmeter Mauerwerk verbaut. Die Stadt Schkeuditz habe die Voraussetzungen für den Bau der neuen Schule geschaffen, das notwendige Geld bereitgestellt und mit Fördermitteln aufgestockt und veredelt. Die Baufirmen haben mit vielen Widrigkeiten gekämpft, erst am letzten Wochenende waren wieder die Kabel der Baustromversorgung Objekt krimineller Begierde. Nun seien die Dölziger selbst gefragt, meinte der Oberbürgermeister. „Dass die Schule immer gut mit Kindern gefüllt ist, liegt jetzt in der Hand der Dölziger. Bei den aktuellen Geburtenzahlen von neun Kindern für dieses Jahr per 30. November ist da noch gut Luft nach oben.“

Zweigeschossiges Gebäude mit Außenanlagen

Vis-à-vis vom Ortsteilzentrum entsteht ein zweigeschossiger Bau inklusive Außenanlagen. Die Außenabmessungen des geplanten Gebäudes betragen etwa 46 mal 39 Meter. Das Gebäude hat teils flach geneigte Dachflächen, teils Flachdachflächen. Im Erdgeschoss sind unter anderem Hort- und Klassenräume geplant sowie die Mensa, Ausgabeküche, Garderobe und Technikräume. Ins Obergeschoss sollen Hort- und Klassenräume und die Schulleitung ziehen. Zudem entstehen drei Treppen und ein Aufzug.

Kampf um Schule findet in Neubau ein Ende

Ärger gab es im vergangenen Jahr um die Beteiligung der Ortschaftsräte an den Planungen. Die Dölziger Stadträte sprachen in der Ratssitzung mangelnde Transparenz und Information an. Diese Misstöne sind allerdings seit der Grundsteinlegung verstummt. Im Vorfeld sei zudem ein Anbau in Erwägung gezogen worden, der Stadtrat habe sich aber angesichts der zu erwartenden Schülerzahlen dann doch für einen kompletten Neubau entschieden, hieß es von OBM Bergner. „Der lange Kampf um den Schulstandort Dölzig hat sich gelohnt. Die Aktivisten die sich lange und erfolgreich der Schließung widersetzt haben, können im Angesicht dieses Neubaus zufrieden sein mit ihrem Kampf zum Erhalt eines attraktiven Wohnstandortes“, so der Stadtchef. „ Dölzig erhält mit dem Schulneubau den letzten Baustein für ein neues Dorfzentrum, einen Treffpunkt für Alt und Jung.“

Von Linda Polenz