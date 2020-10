Dölziger machen das Dorf wieder schön

Schkeuditz

Zum ersten Dorfputz hatten am Wochenende der Dölziger Stadtrat Nicky Böttcher und Ortsvorsteher Thomas Druskat (beide Freie Wähler Dölzig) geladen. Und die Dölziger ließen sich nicht lange bitten. Etwa 80 Freiwillige zogen mit Besen und Schubkarre durch den Ort und befreiten ihn vom Müll. Zudem nutzten einige Dölziger die Gelegenheit, auch vor dem eigenen Grundstück sauberzumachen.

„Ich hätte nie gedacht, dass wir mit dieser relativ spontanen Aktion so viele Menschen zum Mitmachen begeistern können“, sagte Initiator Böttcher. In Gruppen wurden Schnittgerinne gereinigt, kleinere Dreckecken beseitigt, Müll gesammelt und Einläufe von angeschwemmtem Material befreit. Der Heimatverein übernahm das Gauchelgelände rund ums Taubenhaus, der Technische Service Schkeuditz stellte einen Container fürs Gesammelte zur Verfügung. Auch Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) packte fleißig mit an, in Latzhose und T-Shirt griff er zum Pinsel und sorgte für einen neuen Anstrich beim Taubenhaus. „Wo viele anpacken, ist die Arbeit schnell getan“, so Ortsvorsteher Druskat. „Mir zeigt das, dass wir hier wirklich noch zusammenhalten.“

Von Linda Polenz