Dorfkalender für Dölzig

Schkeuditz

Neuer Kalender für Dölzig: Wie bereits in den vergangenen Jahren hat der Heimatverein auch einen Dorfkalender für 2020 herausgebracht. „Die Auswahl der Fotomotive war nicht einfach“, sagt die Vereinsvorsitzende Rosemarie Tauchnitz. Bei einem Wettbewerb seien zahlreiche Fotos eingegangen. „Wir mussten aus einer großen Auswahl die richtigen Bilder finden“, erklärt Vereinsmitglied Maria Schuster. „Das war schon eine Herausforderung.“ Insgesamt 200 Exemplare des Kalenders sind gedruckt, für 7,50 Euro kann er erworben werden.

Doch der Kalender ist nicht das einzige, was der Heimatverein macht. In diesem Jahr feierte er 25. Geburtstag. Es scheinen sich allerdings vor allem die Damen für die Heimatgeschichte von Dölzig zu interessieren: Von den 33 Mitgliedern sind nur drei männlich. „Der Altersquerschnitt ist gemischt“, so Tauchnitz. „Von 44 bis 91 Jahren ist alles vertreten.“ Jeden ersten Mittwoch im Monat findet ein Seniorennachmittag mit Kaffee und Kuchen statt. „Da entwickeln wir auch die Ideen“, erklärt die Vereinschefin. Alljährlich ist der Heimatverein auf dem Dorffest vertreten – und zeigt da gesammelte historische Gegenstände aus Landwirtschaft und Haushalt. Auch Kleidung und historische Fotos befinden sich in der Obhut des Vereins. „Das ist uns sehr wichtig“, sagt Tauchnitz. „Unsere kommenden Generationen sollen sehen, wie wir gelebt haben und wie unser Dorf einmal aussah.“

Nächster Termin ist am kommenden Dienstag. Dann hat der Heimatverein zum Seniorennachmittag den Schkeuditzer Bürgermeister Lothar Dornbusch zu Gast. Er wird über den Schulneubau berichten.

Von Linda Polenz