Drei neue Impftermine in Schkeuditz

Schkeuditz

Nach dem Erfolg am Ostersonntag bietet das Mobile Impfteam den Schkeuditzern nun drei weitere Termine an. Am 18., 29. und 31. Mai können sich Impfberechtigte den Pieks in der Dreifeldhalle abholen. Jeweils 150 Termine stehen an den drei Tagen zur Verfügung.

Biontech oder Moderna

„Wir haben natürlich zunächst die Warteliste vom ersten Termin Anfang des Monats abtelefoniert“, teilte Oberbürgermeister Rayk Bergner (CDU) mit. „Glücklicherweise haben viele davon inzwischen andere Anlaufstellen gefunden.“ So stünden nun wieder viele Termine bereit. Zum Einsatz kommt ein mRNA-Impfstoff, also Biontech oder Moderna. Geimpft würden Impfberechtigte aus den Prioritätsstufen 1 und 2 sowie Lehrer und Erzieher, hieß es aus dem Landratsamt des Landkreises Nordsachsen. Allerdings sei das Impfthema ein sehr dynamisches. „Änderungen sind deshalb nicht ausgeschlossen“, so das Amt.

Insgesamt 450 Termine in der Dreifeldhalle

Termine für die Dreifeldhalle gibt es unter der Telefonnummer (034204) 8 81 80. „Ich freue mich, dass der Impfstoff zu den Menschen kommt“, sagte Rathauschef Bergner. „Die aktuelle Impfquote von 20 Prozent ist noch zu niedrig, um zu einem normalen öffentlichen Leben zurückzukehren.“

Von Linda Polenz