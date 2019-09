Eigene Kläranlage für Schkeuditz? – OBM kritisiert Nabu

Schkeuditz

Dem Vorstoß des Naturschutzbundes Deutschland ( Nabu), Abwässer verstärkt dezentral zu klären, erteilt der Schkeuditzer Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) eine klare Absage. Wie berichtet, lehnen die Naturschützer einen Ausbau des Klärwerks Rosental ab – und fordern stattdessen, dass Städte wie Schkeuditz ihr Abwasser in eigenen Anlagen klären sollen.

Dezentralisierung helfe keinem

„Wer der Meinung ist, dass es eine dezentrale Abwasserentsorgung geben soll“, so Bergner, „der ist ein fachlicher Tiefflieger.“ Der Nabu hätte gut daran getan, sich mal mit Fachleuten zusammenzusetzen, meint der Oberbürgermeister. „Die Dezentralisierung hilft keinem. Zuallerletzt der Aue.“ In einem Bericht der LVZ heißt es vom Nabu-Ehrenvorsitzenden Roland Zitschke, es müsse endlich mit der Praxis Schluss sein, die Abwässer der Stadt Schkeuditz über eine Druckleitung nach Leipzig zu pumpen, um diese dort zu reinigen. Schkeuditz müsse seine Abwässer auf seiner Flur klären, auch wenn dies im Stadtrat unpopulär sei, so Zitschke.

OBM Rayk Bergner (CDU). Quelle: Olaf Barth

Stadtrat hat bei Abwasser keine Kompetenz

„Das ist nicht nur unpopulär, sondern im Stadtrat Schkeuditz überhaupt gar kein Thema“, entgegnet der Oberbürgermeister. „Wir haben dieses ganze Thema im Zweckverband für Wasserversorgung und Abwasserbeseitigung Leipzig-Land (ZV Wall) gebündelt. Weil eine Kommune wie Schkeuditz das gar nicht allein bewältigen kann.“ Deshalb gehöre alles rund um die Wasserver- und Abwasserentsorgung gar nicht in den Kompetenzbereich des Stadtrates. „Der ZV Wall arbeitet konstruktiv mit den Leipziger Wasserwerken (LW) zusammen“, meint Bergner. „Und es gibt überhaupt keinen Grund, das zu ändern.“

„Thema populistisch missbrauchen“

Schkeuditz mache beim Abwasser derzeit einen Anteil von drei Prozent des Gesamtvolumens des Klärwerks im Rosental aus. „Eine eigene Kläranlage würde unseren Bürgern in einem unangemessenen Maß an die Brieftasche gehen“, so der Oberbürgermeister. Er habe die Nabu-Vertreter noch nie im Schkeuditzer Stadtrat gesehen. „Sonst hätten wir darüber ja mal reden können.“ Das, was vom Nabu gefordert wird, sei ohne Frage fachlicher Unsinn. „Es gibt keine wirtschaftlichere und ökologischere Variante als die vorhandene“, so Bergner. „Aber ich bin gern zu einem Gespräch mit dem Nabu bereit. Zuvor sollten sich die Herren aber mal die Kläranlage im Rosental anschauen.“ Das Problem sei, dass sich die Vertreter des Nabu fachlichen Stellungnahmen völlig verweigern würden. „Dann kann man das Thema auch populistisch missbrauchen“, meint das Schkeuditzer Stadtoberhaupt. „Aber damit ist eben auch keinem geholfen.“

Ungeklärte Ableitungen bei Überschwemmungsgefahr

Grund der Forderung des Nabu war, dass das Klärwerk im Rosental nach Berichten der Naturschützer überfordert sei. Tatsächlich haben die LW bestätigt, dass an derzeit 90 Stellen Abwasser ungeklärt in Flüsse und Gräben umgeleitet wird, wenn bei Starkregen die Überflutung der Anlagen im Rosental droht. Im vergangenen Jahr hat es 34 solcher Ableitungen gegeben, wie die LW mitteilten. „Man muss sich aber schonmal fragen, wo wir herkommen“, so Oberbürgermeister Bergner. „Wie sahen denn die Flüsse Anfang der 1990er-Jahre aus? Wenn man sich das vor Augen führt, kann man sich schonmal überlegen, ob das, was da gefordert wird, angemessen ist.“

Von Linda Polenz