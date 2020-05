Einblicke in die neue Grundschule Dölzig

Schkeuditz

Beim Neubau der Grundschule in Dölzig geht es weiter voran. Die LVZ durfte exklusiv einen Blick in das Gebäude werfen. Die Dölziger Kinder müssen sich allerdings noch ein bisschen gedulden. Zum neuen Schuljahr wird der Bau nicht fertig werden.

Derzeit sind am Neubau der Paul-Wäge-Grundschule die Ausbauarbeiten in vollem Gange. Entsprechend der Witterung sollen die Dacharbeiten fortgesetzt werden, wie es aus der Stadtverwaltung heißt. Zudem seien momentan auch weitere Ausbaugewerke in der Ausschreibung. „Es läuft alles nach Plan“, sagt Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) auf Nachfrage der LVZ. „Bisher wird der Zeitplan eingehalten.“

Drei Treppen, ein Aufzug

Nicht weit von der alten Dorfschule entfernt, wird seit vergangenem Frühjahr die Schule neu gebaut. Zunächst war geplant, einen Anbau an die alte Schule zu errichten, auf Grund der zu erwartenden Schülerzahlen wurde das aber verworfen. Der Neubau kostet etwa 4,5 Millionen Euro, von denen knapp vier Millionen die Stadt Schkeuditz trägt. Der Rest wird über Fördermittel aus den Programmen „Brücken in die Zukunft“ und „Leader“ finanziert. Es entsteht ein zweigeschossiger Bau mit drei Treppen – eine im nördlichen, eine im mittleren und eine im südlichen Teil des Gebäudes. Zudem wird die Schule auch mit einem Aufzug ausgestattet.

Einzugstermin noch unklar

Bereits im Februar hat die Stadt klar gestellt, dass die Kinder wohl zum neuen Schuljahr noch nicht in den Neubau ziehen können. Anders als bei der Kita in der Kernstadt, deren Plätze dringend gebraucht werden, herrsche in Dölzig aber kein Druck. „Es gibt ja eine Schule, die warm und trocken ist“, machte Bürgermeister Lothar Dornbusch (Freie Wähler) im Februar deutlich. Wann genau die Kinder die neue Schule in Beschlag nehmen können, dazu trifft die Stadtverwaltung weiterhin keine Aussage.

Von Linda Polenz