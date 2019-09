Dass der Tag des offenen Denkmals auf einer Baustelle eröffnet wird, gab es in Leipzig noch nie. Die derzeit in Sanierung befindliche Schule an der Karl-Heine-Straße ist aber wirklich was ganz Besonderes – ebenso wie viele andere Orte, die ihre Türen öffnen. Das sind die Programmtipps für Sonntag.