Einsatzfahrzeug – Schkeuditzer OBM fordert Kostenbeteiligung

Schkeuditz

Vor einigen Monaten hat Schkeuditz ein Katastrophenschutz-Fahrzeug für die Freiwillige Feuerwehr bekommen. Nun sollte der Stadtrat in seiner jüngsten Sitzung über Haushaltsmehrausgaben entscheiden – denn der Wagen braucht einen Stellplatz im Gerätehaus. Dafür werden 65 000 Euro fällig.

„Wir als Stadt haben uns gemeinsam mit der Feuerwehr sehr darum bemüht, ein solches Katastrophenschutz-Fahrzeug zu bekommen“, sagte Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Allerdings stecke die Kommune auch eine Menge Geld in die Technik sowie in die Schulung der Kameradinnen und Kameraden. „Wir haben glücklicherweise Freiwillige gefunden, die sich dieser Aufgabe stellen“, so Bergner. „Das Fahrzeug allein nutzt nämlich überhaupt nichts, wenn es keine ausgebildeten Kameraden gibt.“

Was ist mit den laufenden Kosten?

Der OBM betonte allerdings auch, dass Schkeuditz die Aufgabe des Katastrophenschutzes nicht nur für die eigene Kommune und die Ortsteile übernehme, sondern auch für die umliegenden Städte und Gemeinden. „Deshalb könnten sich Bund und Land diese Aufgabe mehr kosten lassen“, sagte er. „Ich erwarte, dass sich diejenigen, die uns dieses Fahrzeug zur Verfügung gestellt haben, auch an den laufenden Kosten beteiligen.“ Ohnehin sehe er den aktuellen Einsatzwagen nur als Platzhalter, bis ein neuer zur Verfügung steht. „Die Technik muss auf jeden Fall angepasst werden“, so Bergner.

Der Stadtrat selbst diskutierte die Thematik nicht. Die Mehrausgaben für den Stellplatz wurden einstimmig beschlossen.

Von Linda Polenz