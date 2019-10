Endlich Rasen auf dem Dölziger Spielplatz

Schkeuditz

Die Geschichte um den Rasen auf dem Spielplatz im Schkeuditzer Ortsteil Dölzig hat nun ein vorläufiges Ende gefunden. Am Mittwoch und Donnerstag haben Ortschaftsrat, Feuerwehr und Bürger aus dem Ort auf dem Erdhügel Rollrasen verlegt. Darauf hatten sich die Ortschaftsräte zuvor mit Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU) geeinigt.

Alle haben mitangepackt

Dass die Stadt den Rollrasen übernimmt, hat der Oberbürgermeister kategorisch abgelehnt, nun haben es die Dorfbewohner selbst in die Hand genommen. Ein Garten- und Landschaftsbauer aus Dölzig hatte in der LVZ gelesen, dass es Idee gibt, Rollrasen zu verlegen – und gleich gesagt, dass er den sponsern möchte. „Die Dorfgemeinschaft sollte allerdings beim Verlegen anpacken“, erklärte Ortsvorsteher Thomas Druskat (Freie Wählergemeinschaft Dölzig). „Und das haben sie tatkräftig getan. Sogar der Heimatverein war mit Essen und Kaffee dabei.“

Stadt übernimmt für 14 Tage die Bewässerung

Insgesamt 250 Quadratmeter Rollrasen sind nun auf den Hügel gebracht worden. „Ausgerollt, mit Holznägeln befestigt und dann gewalzt“, erklärte Ortschaftsrat Nicky Böttcher, der auch im Stadtrat sitzt, kurz die Arbeitsschritte. „Nun muss er nur noch gepflegt werden.“ Auch das müssen die Dölziger selbst in die Hand nehmen, heißt es vom Oberbürgermeister. „Das Gießen zum Anwachsen übernehmen die Dölziger“, so Bergner. „Das Wasser für die ersten 14 Tage übernimmt die Stadt.“ Er sei froh, dass es nun eine einvernehmliche Lösung gab. Nichtsdestotrotz bleibe die Verwaltung grundsätzlich bei ihrer Meinung. „Der Spielplatz hat auch ohne Rasen die Anforderungen an einen modernen Spielplatz erfüllt“, meinte Bergner. „Wir haben als Stadt gewisse Spielräume, aber ein Rollrasen hätte die überstiegen.“ Schließlich sei noch nirgendwo in Schkeuditz bei einem Spielplatz Rollrasen verlegt worden. „Den zukünftigen Pflegeaufwand werden wir an den der anderen Spielflächen der Stadt anpassen“, erklärte der Oberbürgermeister. „Alles, was wegen des Rollrasens darüber hinausgeht, müssen die Dölziger selbst regeln.“

Dölziger froh, dass etwas passiert

Einer, der beim Verlegen mit angepackt hat, ist Matthias Drescher. „Meine Kinder spielen hier auf dem Spielplatz“, sagte er. „Da war es Ehrensache, dass ich mitmache.“ Neun und dreizehn seien seine Jungs, seit 20 Jahren lebe er in Dölzig. „Ich möchte, dass sich hier alle wohlfühlen“, so Drescher. „Und deshalb habe ich meinen Beitrag hier geleistet.“ Er sei froh, dass nach langem Ringen nun endlich etwas passiert ist.

Spielhügel mindestens zwei Wochen gesperrt

Für mindestens die nächsten zwei Wochen ist der Hügel nun gesperrt, heißt es vom Ortschaftsrat. „Danach werden wir schauen“, erklärte Ortschef Druskat. Er gehe davon aus, dass sich bei einem Bewässerungsaufwand über die 14 Tage hinaus auch eine Lösung mit der Stadt finden lässt. „Wir werden uns dazu weiter verständigen“, sagte er. Der Ortschaftsrat jedenfalls wolle keinen Streit, sondern sei auf Harmonie aus.

Im Ortschaftsrat Einigung gefunden

Alle Helfer hoffen nun, dass der Rasen gut anwächst und sich alle an die Sperrung halten. „Bisher haben aber alle Projekte, die wir selbst gemacht haben, geklappt“, so Ortschaftsrat Nicky Böttcher. „Wir gehen deshalb davon aus, dass auch dieses Projekt erfolgreich sein wird.“ Der Streit um den Spielplatz schwelte schon länger, die Dölziger hatten bereits im Sommer die Sträucher selbst bewässert. Auch die Eröffnung des Spielplatzes verzögerte sich, weil der Rasen nicht wuchs. In der jüngsten Ortschaftsratssitzung soll im nichtöffentlichen Teil die Situation dann hochgekocht sein – bis es zur Einigung kam.

Von Linda Polenz