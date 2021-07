Erste Ausstellung in der Eismanufaktur in Hayna

Premiere: In der Eismanufaktur am Haynaer Strand ist zum ersten Mal eine Ausstellung zu erleben. Die Künstlerin Kati Becher zeigt ihre Naturbilder bis zum 1. August.

