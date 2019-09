Erste Interkulturelle Woche in Schkeuditz

Schkeuditz

Am Montag startet in Schkeuditz die Interkulturelle Woche. Es ist die erste Veranstaltung dieser Art in der Großen Kreisstadt. Den Auftakt bildet um 15 Uhr die Eröffnung der Ausstellung „Gesicht einer Flucht“ in der Stadtbibliothek. Asylsuchende zeigen ihre Gesichter und erzählen ihre Geschichte. Auch Deutsche erlebten im Zweiten Weltkrieg und in der DDR Flucht und Vertreibung. Sie berichten, wie es damals war und wie sich diese Ereignisse auf ihr Leben auswirkten.

Interkulturelles Zusammenleben soll gefördert werden

Bundesweit nehmen mehr als 500 Städte und Gemeinden mit vielen verschiedenen Veranstaltungen an der Interkulturellen Woche teil. „Auch in Schkeuditz sind zahlreiche Aktionen geplant, um das interkulturelle Zusammenleben in der Stadt zu fördern“, sagt der Schkeuditzer Integrationskoordinator Lars Zwirnmann. „Egal ob Groß oder Klein: Es ist für alle etwas dabei.“

Kochkurs und Vorlesestunde

Ebenfalls am Montag um 17 Uhr findet ein Kochkurs unter professioneller Anleitung in der Villa Musenkuss statt. Unter dem Motto „Kindergerichte“ sollen beliebte Speisen aus Kindertagen aus aller Welt kredenzt werden. Am Dienstag sind alle Kinder von 15.30 bis 16.30 Uhr zur Vorlesestunde in die Stadtbibliothek eingeladen. Von 19 bis 21 Uhr können dann die Erwachsenen für eine bestimmte Zeit „lebendige Bücher“ ausleihen, die eine besondere Geschichte zu erzählen haben.

Italienisch-Schnupperstunde im Gymnasium

Am Mittwoch gibt es von 17.30 bis 20 Uhr in der Volkshochschule ein interkulturelles Kaffeetrinken und den Vortrag „Andere Länder – andere Sitten“. Die Volkshochschule bietet am Donnerstag von 18 bis 19.30 Uhr zudem eine Italienisch-Schnupperstunde im Gymnasium Schkeuditz an. Der Eintritt kostet hier sechs Euro.

Cricketspiel zum Abschluss

Am Freitag kann im Jugendklub „Neue Welle“ von 15 bis 19 Uhr die Projektausstellung „A-Z – Demokratie, Teilhabe und Engagement“ besichtigt werden. Am Sonnabend präsentieren beim „Internationalen Herbstkonzert“ die Instrumentenschüler der Villa Musenkuss ab 15 Uhr internationale Melodien. Mit einem Cricketspiel in der Sporthalle der TSG Schkeuditz wird die Interkulturelle Woche am nächsten Sonntag ab 15.30 Uhr abgeschlossen.

Von Linda Polenz