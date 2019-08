Schkeuditz

Am Sonnabend bekommt Schkeuditz internationales Flair: Die Teilnehmer der diesjährigen Jugendfreizeit Youtu checken im Gut Wehlitz ein. Jugendliche aus den Schkeuditzer Partnerstädten bekommen eine Woche lang ein buntes und vielfältiges Programm geboten.

Junge Leute lernen etwas über ihre Partnerstädte

Richtig los geht es am Montag mit der offiziellen Begrüßung durch Oberbürgermeister Rayk Bergner ( CDU). Danach machen sich die Jugendlichen aus Deutschland, Frankreich, Moldawien, Italien, Tschechien, Slowenien und Spanien auf Tour durch Schkeuditz – um die Stadt zu entdecken. Es folgt ein Ausflug zum Astronomischen Zentrum. In den Folgetagen betätigen sich die Jugendlichen sportlich, schauen sich die Nachbarstadt Leipzig an, gehen ins Schwimmbad und besichtigen den Flughafen. Zudem stehen Vorträge über die einzelnen Partnerstädte auf dem Programm.

Begegnungen sollen Vorurteile abbauen

„In den zehntägigen Jugendfreizeiten sollen sich die Jungen und Mädchen mit ihren verschiedenen Nationalitäten, Sprachen und Erfahrungen kennenlernen und gemeinsam eine erlebnisreiche Zeit verbringen“, sagt der Oberbürgermeister. „So können am besten Vorurteile abgebaut werden.“ Das Angebot gibt es seit einigen Jahren – jedes Jahr in einer der Partnerstädte, in diesem Jahr ist Schkeuditz dran. „Die Aufenthaltskosten übernimmt die Gastgeberstadt, die Jugendlichen müssen nur die Fahrtkosten tragen“, erklärt Bergner. Allein der Austausch in den verschiedenen Sprachen führe bei den Jugendfreizeiten zu vielen lustigen Situationen, in denen mit Händen und Füßen kommuniziert wird.

Nach 2010 findet Youtu das zweite Mal in Schkeuditz statt. Nächstes Jahr ist Vilafranca in Spanien Gastgeberstadt des Treffens, 2021 Cantu in Italien. Einzig aus Mattsee in Österreich konnte in diesem Jahr keine Delegation an der Jugendfreizeit teilnehmen.

Von Linda Polenz